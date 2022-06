Les pompiers mobilisés sur des feux au Yukon et aux T.N.-O.

Des équipes de lutte contre les incendies sont mobilisées sur plusieurs feux de forêt dans le nord, notamment près de Wrigley aux Territoires du Nord-Ouest ainsi qu'à Ross River, Carmacks et Dawson au Yukon.

Mercredi en fin d’après-midi, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest a publié un bulletin spécial concernant le feu de forêt FS0-08 en cours dans la région du Dehcho entre Fort Simpson et Wrigley.

La superficie du feu, situé à 6 kilomètres de la rivière Willow Lake, a augmenté et atteint 30 kilomètres carrés, mais le gouvernement se veut rassurant.

Nous avons entendu des résidents s’inquiéter que le feu menace la collectivité de Wrigley. Nous tenons à souligner que cette information est fausse à l’heure actuelle.

Le bulletin spécial précise tout de même que la fumée est très épaisse dans le secteur, et que la route 1 ainsi que le traversier sont fermés.

S’il n’y a pas de menace actuellement, le gouvernement demande tout de même aux habitants de la zone de se tenir prêt au cas où la situation changerait, en préparant notamment un plan et une trousse d’urgence.

Au cours des prochains jours, nous estimons que ce feu continuera de s’étendre au vu des conditions météorologiques sèches, et que la fumée restera épaisse dans un rayon de 10 kilomètres autour du feu.

Des incendies dans le centre du Yukon

Au Yukon, mercredi matin, le feu du lac Finlayson, près de Ross River, s’étendait sur 1,9 kilomètre carré.

Des problèmes de visibilité et la présence de débris ont poussé les autorités à fermer la route Robert Campbell, selon Haley Ritchie, l’agente d’information de la Gestion des feux de forêt du Yukon.

Nous savons qu’il s’agit d’une route très populaire. C’est une voie importante pour les gens qui ont des cabines et qui font du camping dans la zone. C’est important pour le tourisme et cela connecte les communautés de Ross River et de Watson Lake.

Selon Yukon 511, la route Robert Campbell est fermée à la circulation dans les deux sens entre le kilomètre 230 et le kilomètre 303.

Selon Hayley Ritchie, le trafic local peut circuler sur la route entre 22 h et 8 h.

Huit pompiers et un hélicoptère sont mobilisés pour faire face au feu du lac Finlayson et deux équipes devaient les rejoindre aujourd’hui, en provenance de Whitehorse.

Temps chaud et sec

Un système météorologique chaud et sec s'étend sur le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest provoquant davantage d'incendies cette saison.

Chargement de l’image Vue aérienne de l'incendie de Rock Island Lake près de Carmacks, prise lors d'un vol de nuit le 28 juin. Il a actuellement brûlé 1,83 kilomètre carré. Photo : Gouvernement du Yukon

Les températures élevées et la foudre ont causé la majorité des 25 feux du Yukon, ajoute Mme Ritchie qui précise que depuis le début de la saison, 37 feux ont été signalés. Aux Territoires du Nord-Ouest, ce chiffre grimpe à 69.

Trente-quatre pompiers et trois hélicoptères sont aussi mobilisés sur le feu du lac Rock Island, près de Carmacks, qui fait pratiquement deux kilomètres carrés. Il se trouve à 18 kilomètres au nord de Minto et n’a pas trop grandi la nuit dernière, selon Hayley Ritchie.

Les équipes travaillent très fort pour circonscrire ce feu.

Elle précise aussi qu’un feu en cours près de Mayo, qui a déjà brûlé 30 kilomètres carrés de forêt, peut sembler imposant, mais qu’il peut être utile pour éclaircir la forêt et même être bénéfique pour la faune.

Le feu est un processus écologique naturel et certains animaux, comme le caribou, peuvent même être attirés par des brûlages récents, note Mme Ritchie.

Les autorités yukonnaises et ténoises prient les résidents des territoires de faire preuve de la plus grande prudence s’ils décident d’allumer un feu, notamment pour la longue fin de semaine de la fête du Canada.

Pour signaler un incendie de forêt, les habitants du Yukon peuvent composer le 1-888-798-3473 et ceux des Territoires du Nord-Ouest le 1-877-698-3473.

Avec des informations de Avery Zingel