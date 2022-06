Le fleuve Saint-Laurent immortalisé en 100 tableaux

Port-au-Persil, le lac Saint-Pierre, Charlevoix, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, Kamouraska, Trois-Rivières… en chaque endroit le fleuve offre un point de vue unique. On le retrouve parfois surplombé par les montagnes et les falaises, parfois prenant l’allure de marécage, parfois s’élargissant presque à l’infini. Les 100 tableaux témoignent à la fois de la beauté du fleuve, mais aussi de l’amour que lui portent les peintres paysagistes.

Cinq années de production

C’est en 2015 qu’est née l’idée de le peindre, de son point de départ jusqu’à la mer. Puis à partir de 2016, ils ont peint chaque année une partie du cours d’eau. Ils ont commencé par Kingston en Ontario, pour se rendre jusqu’à Québec, explique Raymond Quenneville. Dans la région de Québec, on a amalgamé la côte de Beaupré, l’Île d’Orléans et Bellechasse. Ensuite une autre année, on est allé [dans] Charlevoix-Côte Nord, on a fait la Gaspésie une cinquième année. C’est comme ça qu’on a divisé le fleuve en cinq régions.

Chargement de l’image De gauche à droite : Gérard Boulanger, Raymond Quenneville, Yvon St-Aubin, Yvon Lemieux, Robert Roy Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

L’artiste peintre relève que chaque tableau est représentatif de la démarche de chacun des membres. Gérard Boulanger tend vers l’impressionnisme, chez Raymond Quenneville, les coups de pinceau sont invisibles, Yvon St-Aubin se distingue par ses couleurs, Yvon Lemieux a un style distinctif : il peint sur fond noir et dans celle de Robert Roy on y retrouve l’action, le mouvement.

De 2016 à 2020, ils ont peint environ 300 tableaux. C’est ensemble qu’ils ont sélectionné les 100 œuvres de la collection. Chaque année, on en choisissait 20 parmi les tableaux qu’on a peints pendant l’année , relate Raymond Quenneville.

Chargement de l’image Les rives du fleuves ont été immortalisées de Kingston jusqu'en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Un legs inestimable

Bien que le projet demande une implication sans relâche et que chacun doit aussi par moment, mettre en veilleuse sa propre production, c’est la volonté d’offrir un témoignage en héritage qui les a tenus. Le mot legs, je pense que c’est ce qui nous a animés le plus. On est des peintres de carrière, on a fait ça pendant 40, 45 ans, jusqu’à 50 ans dans le cas d’Yvon Lemieux. C’est l’fun de dire, on va monter une collection qui va être léguée au public, qui va être léguée aux générations futures.

Le Port de Trois-Rivières s’est porté acquéreur de l’entière collection et compte la rendre accessible au plus grand nombre. À travers les groupes scolaires cet automne, à travers les autres ports à travers le pays. On est bien heureux de ça. ajoute Raymond Quenneville.

Mais, c’est au Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières que revient l’honneur de la présenter pour la toute première fois, puisqu’il s’agissait presque d’une promesse faite par les peintres au musée. La collection Hommage au Saint-Laurent y est présentée jusqu’au 4 septembre 2022. C’est gratuit. Et ça vaut le détour.