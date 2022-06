Neuf entrepreneures prennent le large pour réfléchir à leurs entreprises

Les neuf participantes vont pouvoir mettre à profit sur un bateau les compétences qu'elles ont acquises en suivant le programme entrepreneurial de la Fondation Lise Watier.

Leur périple commence à Rimouski et se terminera dans une semaine à Québec.

Il y a plein de compétences qui sont mises à profit lors d'une navigation. On parle entre autres de la communication. Comment bien se faire comprendre quand on donne des instructions et quand on écoute des instructions. Donc, l'importance de bien communiquer. Il y a un leadership aussi qui s'installe. À tour de rôle, on va jouer un rôle important sur le bateau , explique la responsable de La route des possibles d'EcoMaris, Anne-Marie Hodgson.

« De prendre un moment [...] pour réfléchir à où on veut s'en aller avec notre entreprise. Donc, un petit pas d'arrêt, ou je dirais, un arrêt pour encore aller mieux vers l'avant. » — Une citation de Marielle Boyer, directrice de programmes à la Fondation Lise Watier

Je suis en expansion, et puis là, je suis devant un problème où j'aimerais avoir des mentors, et un mois avant, je vois ça passer. [...] On a trois mentors à bord qui vont nous suivre pendant encore un an après l'expérience à bord du bateau , raconte l'entrepreneure participante Élise Fortin.

Chargement de l’image Le voilier-école EcoMaris à la marina de Rimouski Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

En participant à cette expédition, les neuf femmes partageront ensemble leurs connaissances sur l'entrepreneuriat et bénéficieront des conseils de mentores.

On va avoir l'opportunité de faire des ateliers, du mentorat entrepreneurial, donc pour vraiment amener les entrepreneures à réfléchir à leur entreprise. [...] C'est un moment aussi d'échange entre les paires, où les femmes entre elles vont pouvoir s'entraider pour résoudre, solutionner leurs problèmes entrepreneuriaux , souligne Anne-Marie Hodgson.

D'après les informations de Gabriel Paré-Asatoory