La paroisse de Saint-Malo demande la restitution de la statue de Sainte-Bernadette

Elle a été volée dans la chapelle située près de la grotte de Saint-Malo, un lieu de pèlerinage très fréquenté.

L’un des responsables de la paroisse, Léo Roch explique que la statue d'environ 1 mètre et demi reposait dans un cercueil de verre au cœur de la chapelle avant d’être volée au début du mois de juin.

Pour la prendre, les voleurs ont ainsi dû franchir un mur de verre de plusieurs mètres de haut.

Ça prend un peu d’effort, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé une façon de le faire, souligne le responsable. Il ajoute que la statue fait partie d’un site de pèlerinage important au Manitoba où environ 1000 personnes se regroupaient annuellement avant la pandémie.

Chargement de l’image Léo Roch, bénévole à la paroisse de Saint-Malo espère récupérer la statue de Sainte-Bernadette d’ici le 21 août prochain, date à laquelle les pèlerins viendront à Saint-Malo. Photo : Radio-Canada / Emile Lapointe

« La statue n’a pas de valeur monétaire, mais elle a une grande valeur symbolique. » — Une citation de Léo Roch, l’un des responsables de la paroisse

Ainsi, si la statue de Sainte-Bernadette est restituée, la paroisse s’engage à ne pas engager de poursuite judiciaire.

Ça a probablement été fait de façon innocente, sans réaliser l'importance de la statue pour nous. On n'est pas intéressé de faire des poursuites, on veut tout simplement recevoir notre statue en espérant qu'elle va être intacte et la reposer où elle devrait être, précise Léo Roch.

La paroisse de Saint-Malo espère récupérer la statue de Sainte-Bernadette d’ici le 21 août prochain, date à laquelle les pèlerins viendront à Saint-Malo.

Avec les informations d’Émile Lapointe.