Près de 26 M$ d’Ottawa pour soutenir l’innovation et la croissance en Saskatchewan

Ottawa investira près de 26 millions de dollars dans onze entreprises de la Saskatchewan afin de soutenir l'innovation et la croissance. C’est le ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Daniel Vandal, qui en a fait l'annonce mercredi alors qu’il était de passage à Saskatoon.

Avec cet investissement, le gouvernement fédéral souhaite venir en aide à ces entreprises afin qu’elles puissent croître après deux années difficiles.

C’est la sorte d’initiative qu’on a besoin après les années qu’on a eues avec la COVID-19 , explique Daniel Vandal. C’est une façon de créer des emplois en Saskatchewan.

Selon les estimations gouvernementales, les 25 933 033 $ investis devraient générer plus de 470 millions de dollars, dont 290 millions de dollars en exportation.

Ottawa espère aussi que cet argent aidera à créer plus de 500 emplois dans la province.

Parmi les entreprises bénéficiaires de cette aide, on retrouve notamment Biktrix, une compagnie qui fabrique des vélos électriques à Saskatoon.

Selon son directeur général, Roshan Thomas, les 3,5 millions de dollars que recevra son entreprise lui permettront de gérer la demande grandissante pour ses produits.

C’est une chose de voir ses ventes grimper d’une à deux bicyclettes, mais quand elles passent de 10 000 à 20 000, c’est une tout autre histoire , explique-t-il. On a des défis financiers et c’est vraiment bien d’avoir de l’aide à travers ce programme gouvernemental.

De son côté, Coconut Software, une entreprise offrant des services logistiques aux banques, recevra 5 millions de dollars.

Avec cette aide financière, la directrice générale, Katherine Regnier, espère pouvoir percer sur le marché international.

Nous serons maintenant en mesure d’avancer plus rapidement sur le marché américain et d'embaucher plus de personnel pour nous permettre de mettre en place un plan agressif , explique Mme Regnier.

Les onze entreprises bénéficiant de l'aide gouvernementale : Biktrix Enterprises : 3 500 000 $

Northern Nutrients : 3 855 620 $

Kasiel Solutions : 252 500 $

Northern Quinoa Production : 276 480 $

Community Compliance Management Technologies : 948 500 $

Mother Labs : 1 799 933 $

Canadian Plasma Resources et Plasma SK Regina : 500 000 $

C-Merak Industries, C-Merak Grain, C-Merak Foods, Cas-Per Farms et King's Lake Farms : 2 000 000 $

Coconut Software : 5 000 000 $

Donald's Fine Foods : 5 000 000 $

LyteHorse Labs : 2 800 000 $

Le ministre Vandal a profité de l’occasion pour annoncer que son ministère ouvrira deux bureaux dans la province afin d’offrir un meilleur encadrement aux entreprises saskatchewanaises.

Ces deux bureaux seront situés à Regina et à Prince Albert.

Avec les informations de Mercia Mooseely