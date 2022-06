Un théâtre en plein air pour participer à la revitalisation du centre-ville de Sudbury

La troupe YES Theatre reçoit près de 1,2 million de dollars du gouvernement fédéral pour la construction d’un théâtre en plein air sur la rue Durham. Le théâtre sera nommé le Refettorio. La Ville du Grand Sudbury reçoit aussi des fonds pour revitaliser huit terrains de jeux communautaires.

Selon un communiqué de presse, le Refettorio, d’une capacité de 180 spectateurs, accueillera jusqu’à 4 spectacles de YES Theatre chaque été, en plus d’un festival annuel.

Je suis ravi que FedNor et le gouvernement du Canada investissent dans notre vision de créer un espace sûr et inclusif pour les performances artistiques dans le centre-ville historique de Sudbury , a déclaré Alessandro Costantini, le directeur artistique de YES Theatre.

L’espace sera aussi accessible à d’autres organismes qui souhaitent organiser des spectacles au centre-ville.

L'annonce du financement, totalisant plus d'un 1,7 million de dollars, a été effectuée mercredi après-midi devant le terrain vacant où sera construit le théâtre en plein air, en face du YMCA de Sudbury.

En plus des fonds pour la construction du Refettorio, YES Theatre reçoit 35 000 $ pour l’embauche d’un stagiaire en communication et marketing.

Pour sa part, la Ville du Grand Sudbury reçoit un peu moins de 500 000 $ du fédéral pour rénover des parcs de la municipalité.

Les investissements annoncés mercredi proviennent du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

L’annonce survient au lendemain d’une décision du conseil municipal, qui va de l’avant avec un important projet au centre-ville, le centre culturel Jonction Est, et quelques mois après l’ouverture de la Place des Arts du Grand Sudbury.