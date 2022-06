Fête du Canada : ce qui est ouvert ou fermé cette fin de semaine à Ottawa et en Outaouais

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Société de transport de l'Outaouais (STO) offrira ses services gratuitement selon l'horaire du dimanche à destination et à provenance de Gatineau.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, OC Transpo offrira également ses services gratuitement, et ce, jusqu'à 4 h le 2 juillet.

Les usagers n'auront pas à débourser pour utiliser les autobus, les trains de la Ligne 1 du train léger ainsi que les services de Para Transpo.

La Ligne 1 du train léger suivra un horaire spécial du vendredi, et la fréquence du service sera augmentée en soirée , peut-on lire sur leur site web. Les autobus suivront l'horaire du dimanche, et des autobus supplémentaires seront disponibles sur les circuits très achalandés tout au long de la journée et après les feux d'artifice.

Pour la fête du Canada, OC Transpo offrira également ses services gratuitement (archives).

La ligne 1 de l'O-Train fermera à 2 h et les autobus de la ligne 2 termineront à 1 h. Para Transpo prolongera son offre de services.

La société rappelle également que, comme les feux d'artifice auront lieu aux plaines LeBreton, le train léger est la meilleure option pour s'y rendre pour les résidents d'Ottawa.

Le service de transport en commun pour l'Outaouais rural sera en mode férié pour la fête du Canada. Les lignes 924, 931 et 943 seront en service selon un horaire spécial  (Nouvelle fenêtre) , tandis que toutes les autres lignes ne seront pas en service.

Toutes les succursales de la SAQ seront ouvertes, à l'exception de celles qui se trouvent à l'intérieur d'un centre commercial fermé.

Les succursales de la SQDC seront toutefois fermées dans toute la province. La livraison standard de Poste Canada ne sera pas non plus assurée le 1er juillet.

En Ontario, les LCBO de la province seront fermés. Tous les Beer Store d’Ottawa ouvriront leurs portes dès 11 h vendredi et fermeront à 18 h.

Les marchés d’alimentation de toute taille peuvent ouvrir de 8 h à 21 h le 1er juillet au Québec. À Ottawa, la grande majorité des épiceries seront fermées, à l'exception du Loblaws sur la rue Rideau, du Whole Foods dans Lansdowne et du Farm Boy dans le centre Rideau.

Les Promenades de Gatineau seront fermées vendredi alors que le centre Rideau sera ouvert entre 10 h et 18 h.

Des restaurateurs et des commerçants d’Ottawa ont fait le choix de fermer boutique le 1er juillet en raison des manifestations prévues au centre-ville.

Toutes les bibliothèques d'Ottawa seront fermées.

Circulation

Dans le centre-ville

En vigueur depuis le mercredi 29 juin à 8 h, la zone de contrôle des véhicules automobiles se prolongera jusqu’au lundi 4 juillet à 6 h. Le terme de la zone de contrôle pourra être retardé si les conditions le justifient , précise le site Internet de la Ville d’Ottawa.

Dans cette zone de contrôle, les routes ne sont pas fermées. La circulation résidentielle et commerciale y sera permise, tout comme les transports en commun, les cyclistes et les piétons. En revanche, aucune manifestation, protestation et aucun rassemblement n’y seront autorisés.

La police a commencé dès mercredi à fouiller les gens qui se rendent sur la colline parlementaire.

Bien que permise, la circulation sera filtrée avec la présence d’agents, de véhicules de polices et de barricades. Il ne sera pas permis de stationner ailleurs que dans les stationnements et les garages, ni de s’arrêter sur la voie publique. Des ralentissements dans la zone de contrôle et sur les rues environnantes sont donc à prévoir.

Le site de la Ville précise que certaines routes de la zone de contrôle seront fermées à la circulation de 0 h 01 le 1er juillet à 2 h le 2 juillet . Certaines restrictions s’appliqueront par ailleurs aux cyclistes et aux piétons, poursuit la même source.

Une carte interactive de la circulation de la Ville permet de prendre connaissance des conditions routières actualisées.

À l’extérieur du centre-ville

Les célébrations et événements spéciaux organisés ailleurs dans la ville auront un impact sur la fermeture de certains tronçons routiers. Voici les fermetures annoncées par la Ville d’Ottawa.

À Barrhaven, la promenade Strandherd sera fermée entre la promenade Dealership et le chemin Jockvale de 21 h 30 à 22 h 30. Au même moment, le chemin Borrisokane sera fermé du chemin Cambrian à la promenade Strandherd.

Du côté de Kanata, The Parkway sera fermée entre la cour Reaney, la promenade Leacock et le chemin Teron de 7 h 30 à 10 h tandis que la place Charlie-Rogers sera fermée entre la voie Ron Maslin et le centre récréatif de Kanata de 6 h à 23 h 30.

Le stationnement sera quant à lui interdit sur les routes autour de Mooney’s Bay.

À Orléans, il ne sera pas possible d’accéder au chemin Trim entre la route 174 et l’île Petrie de 7 h à minuit.

Finalement, à Osgoode, l’accès sera interdit sur la rue Osgoode Main entre la promenade Nixon et le 5673, rue Osgoode Main de 12 h à 13 h.