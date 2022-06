Khaby Lame devient la personne la plus suivie de TikTok

Le Sénégalais d’origine Khabane Lame, qui vit en Italie, peut se targuer d’avoir atteint les 144,8 millions de personnes abonnées sur la plateforme de vidéos chinoise, et ce, tout en restant muet.

Il se positionne ainsi devant la reine de TikTok, la danseuse amatrice et personnalité des réseaux sociaux Charli D’Amelio, suivie actuellement par 143 millions de personnes.

En août 2021, le créateur de contenu est entré dans le club très sélect des comptes dénombrant plus de 100 millions de personnes abonnées. Il s’agit d’un exploit, considérant qu’il a créé son profil sur la plateforme de vidéos il y a un peu plus de deux ans, en mars 2020. Comme plusieurs, il cherchait à se divertir après avoir perdu son emploi au début de la crise sanitaire de la COVID-19.

Khaby Lame, âgé de 22 ans, a fait sa marque en pointant l’absurdité de vidéos montrant des astuces qui compliquent la vie des gens au lieu de la simplifier. Ses mimiques de découragement ont été vues des milliards de fois et reproduites par nombre de personnalités sur TikTok et d’autres réseaux sociaux.

Avec le temps, il a élargi son terrain de jeu en publiant des vidéos comiques dans lesquelles il ne prononce jamais de mots. Chaque contenu qu’il publie cumule plusieurs millions de vues.