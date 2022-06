Comment les talibans ont-ils utilisé les réseaux sociaux à leur avantage ?

Des chercheurs de l'Université de Regina, de l'Université de Princeton, de l'Université d'Alberta et de l'Université du Maryland ont mené une étude conjointe sur le rôle central des médias sociaux dans la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans.

Le rapport intitulé Powered by Twitter? The Taliban's Takeover of Afghanistan s'est penché sur la façon dont les talibans ont utilisé les médias sociaux comme arme, particulièrement Twitter.

Par voie de communiqué, le professeur adjoint à l'Université de Regina et auteur principal du rapport, Brian McQuinn, a déclaré que les talibans ont utilisé Facebook, Instagram et YouTube pour soutenir leur cause.

Twitter, un outil puissant pour les talibans

L'influence des talibans sur les médias en Afghanistan a été mesurée par le niveau d'engagement du contenu taliban entre le 1er avril et le 16 septembre 2021

Ils ont utilisé Twitter plus que toute autre plateforme de médias sociaux, publiant 23 fois plus de contenu sur Twitter que sur Facebook , révèle M. McQuinn, qui est également le codirecteur du Centre for Artificial Intelligence, Conflict and Data (CAIDAC).

Selon le rapport, les messages Twitter des talibans ont suscité plus de huit millions de réponses, sept millions de mentions j'aime , près d'un million de retweets, 400 000 réponses et 94 000 citations.

Les chercheurs notent également que les retweets et les mentions j'aime sont montés en flèche à la mi-août, au moment de la chute de Kaboul.

Les talibans ont été si efficaces dans l'utilisation de Twitter pour atteindre les audiences nationales qu'ils ont généré plus de quatre fois plus d'engagement sur la plateforme que le contenu de 18 grands organismes de presse afghans réunis, souligne le rapport.

Les stratégies des talibans

L'étude réalisée par les quatre universités a identifié les six stratégies distinctes utilisées par les talibans pour manipuler les audiences internationales et nationales. Ces stratégies ont été mises en application jusqu'au retrait des troupes américaines et la prise de contrôle de Kaboul.

Les talibans ont mis en avant les victoires militaires tout en sapant la légitimité du gouvernement afghan. Ils ont également identifié et amplifié les erreurs et les morts causées par les forces américaines et afghanes.

Toujours selon le rapport, les talibans ont mis en évidence leurs succès de recrutement et les défections de l'armée afghane. Ils ont dressé le profil de leurs relations avec les gouvernements étrangers et la communauté internationale.

La politique de modération des plateformes questionnée

Les chercheurs se sont montrés intéressés par la politique mise en place par ces plateformes visant à contenir les messages de désinformation et de violence.

Alors que chacune de ces plateformes prétendait prendre des mesures contre les comptes talibans, l'efficacité ou la portée de leurs efforts est discutable , fait remarquer Brian McQuinn.

Le rapport conclut que les plateformes de médias sociaux doivent améliorer leurs stratégies de modération des comptes en combinant des outils et des méthodes spécifiques à chaque pays.

Ceci passe par une compréhension détaillée des groupes armés et de leurs stratégies de manipulation des informations en ligne, croient les chercheurs.

Cinq recommandations spécifiques ont été formulées à l'intention des entreprises de médias sociaux.

Le rapport propose que ces entreprises appliquent les politiques existantes de modération de contenu et renforcent la coordination entre les équipes internes.

Les chercheurs se prononcent en faveur de la construction et la maintenance d’un système d'apprentissage continu. Il aurait pour mission de surveiller et de s'adapter plus rapidement que ceux qui utilisent les réseaux sociaux à des fins de désinformation.

Ils réclament également un meilleur accès aux données des entreprises afin de mener des recherches supplémentaires dans ce domaine.

Le travail des chercheurs salué par l'Université de Regina

La vice-présidente aux recherches de l'Université de Regina, Kathleen McNutt, se félicite de la collaboration de l'Université de Regina dans le cadre de cette étude.

« Les médias sociaux sont l'un des principaux diffuseurs de fausses informations dans les zones de conflit armé et dans toutes sortes de contextes politiques et sociaux. » — Une citation de Kathleen McNutt, vice-présidente aux recherches de l'Université de Regina

Je suis extrêmement fière que les chercheurs de l'Université soient à l'avant-garde de ce travail incroyablement important et qu'ils élaborent des solutions pour gérer ce problème aujourd'hui et à l'avenir , clame-t-elle.