Hausse salariale pour le personnel d’appui à l’inclusion dans les garderies éducatives

Cette mesure vise à reconnaître les pratiques d’apprentissage inclusives et à favoriser l’égalité des chances pour chaque enfant, a expliqué le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Le salaire des membres du personnel d’appui à l’inclusion qui ont suivi le programme de certificat d’un an en éducation de la petite enfance ou l’équivalent passera à 23,47 $ l’heure.

Le salaire horaire du personnel non qualifié d’appui à l’inclusion atteindra 16,90 $ l'heure.

L’augmentation entrera en vigueur le 1er août.

Chargement de l’image Des salons de l'emploi pour rouver du personnel en garderie seront organisés au N.-B. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le personnel d’appui à l’inclusion veille à ce que les enfants ayant des besoins supplémentaires aient le soutien dont ils ont besoin pour fréquenter une garderie éducative avec leurs pairs, a spécifié le ministre.

Des salons de l’emploi

Le ministère a demandé à la Corporation au bénéfice du développement communautaire du Restigouche d’organiser des salons de l’emploi au cours des prochaines semaines.

En collaboration avec les associations et les exploitants du secteur, cette stratégie aidera les garderies à recruter du personnel qualifié en éducation de la petite enfance et à attirer d’autres professionnels dans le secteur. On cherche ainsi à soutenir la stratégie globale en matière de main-d’œuvre dans le secteur des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Les fonds proviennent de l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, ainsi que d'une contribution du gouvernement provincial.