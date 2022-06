Raj Sherman se lance dans la course à la chefferie du Parti conservateur uni

L’ancien député progressiste-conservateur et chef libéral albertain Raj Sherman effectue un retour en politique. Il se présente comme candidat à la chefferie du Parti conservateur uni (PCU), même si celui-ci lui a refusé l'exemption nécessaire pour qu’il fasse partie de la course.

Raj Sherman affirme qu’en tant que membre du Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta, il ne pouvait pas être membre d’un parti politique. Il affirme avoir démissionné du Collège en mai et a immédiatement acheté une carte de membre du PCU , mais cela fait en sorte qu’il ne répond pas au critère d’éligibilité du parti. Il doit être membre du PCU depuis six mois pour se présenter, à moins d’obtenir une exemption du parti. Or, la direction du parti la lui a refusée.

« Je reconnais que j’ai beaucoup de travail à faire pour obtenir le respect et la confiance de la direction du parti qui prend la décision sur qui est éligible ou non. » — Une citation de Raj Sherman

Raj Sherman est le neuvième candidat à se lancer dans la course à la succession de Jason Kenney, qui a annoncé en mai qu’il allait démissionner après avoir remporté de justesse le vote de confiance des membres de son parti.

Mercredi, Raj Sherman s’est présenté aux médias avec un discours inaugural plaçant un grand accent sur la santé. Médecin de profession, il dit se présenter de nouveau en politique pour garder la santé à l’avant-plan de la course à la chefferie . L’ancien politicien affirme ne pas pouvoir rester inactif alors que le système de santé albertain vacille sous le poids des conséquences de la pandémie de COVID-19.

Les ambulances doivent arriver à temps. L’attaque tragique et mortelle par un chien à Calgary n’aurait jamais dû arriver. Les temps d’attente à l’urgence sont dangereusement longs et nous perdons plus d’Albertains chaque jour à cause de la crise des empoisonnements aux drogues. C’est inacceptable , a-t-il affirmé.

J’ai vu assez de souffrance sur la première ligne. J’ai dit à ma famille ''j’en ai vu assez, je ne peux pas rien faire, je dois ajouter la voix des travailleurs de la santé au débat sur la santé. C’est simple : nous devons faire mieux'' , conclut-il.

Un politicien controversé

En 2010, Raj Sherman était adjoint parlementaire du ministre de la Santé lorsqu’il a été expulsé du Parti progressiste-conservateur. Quelques jours auparavant, il avait sévèrement critiqué un ancien ministre de la Santé ainsi que la gestion des urgences de la province. Il a par la suite accusé l’administration albertaine d’avoir dissimulé 250 morts, et ce, sans preuve.

En 2011, il est devenu chef du Parti libéral de l’Alberta, qu’il a dirigé jusqu’en 2015, quand il a décidé de ne pas briguer un troisième mandat.

En 2021, Raj Sherman a fait un don de 4000 $ au Parti albertain. Celui-ci justifie ce don en affirmant qu’il a donné de l’argent à un parti de droite né de l’implosion du Parti progressiste-conservateur.

Un dixième candidat dans la course, Jon Horseman, s’est également enregistré auprès d’Élections Alberta mardi, mais n’a pas encore fait de déclaration publique. Il était jusqu’à récemment un haut dirigeant de l'institution financière albertaine ATB Financial.

Les autres candidats dans la course sont :