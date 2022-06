50 000 $ de SaskTel pour des Ukrainiens installés en Saskatchewan

Cette somme a été remise au Congrès des Ukrainiens canadiens de la Saskatchewan (CUC). Par ce geste, SaskTel entend marquer sa solidarité avec les Ukrainiens qui échappent au conflit dans leur pays d'origine et qui s'établissent en Saskatchewan.

Par voie de communiqué, le ministre responsable de SaskTel, Don Morgan, se félicite de cette preuve de générosité de la société d'État envers les Ukrainiens.

Notre gouvernement s'est engagé à accueillir le plus grand nombre possible d'Ukrainiens en Saskatchewan , affirme M. Morgan. Il ajoute que le don de SaskTel au CUC aidera ces nouveaux arrivants à s'installer dans notre province sûre et accueillante.

De son côté, le PDG de SaskTel, Doug Burnett, a mis l'accent sur la nécessité d’offrir un accueil chaleureux aux Ukrainiens qui souhaitent venir en Saskatchewan.

Chez SaskTel, nous sommes conscients de la chance que nous avons de vivre et de travailler dans notre merveilleuse province et nous sommes heureux d'offrir ce don au CUC , qui travaille sans relâche pour que les Ukrainiens qui arrivent en Saskatchewan aient ce dont ils ont besoin pour s'acclimater à la vie loin de chez eux.

« Ces fonds contribueront de manière importante à aider les familles ukrainiennes qui arrivent dans notre province. » — Une citation de Elena Krueger, présidente du Congrès des Ukrainien canadiens de la Saskatchewan

La présidente du Congrès des Ukrainiens canadiens de la Saskatchewan, Elena Krueger, accueille favorablement le soutien financier de SaskTel.

Selon Mme Krueger, cette aide permettra aux réfugiés ukrainiens d'accéder à des produits de première nécessité comme la nourriture, les vêtements et un abri sûr, pendant qu'ils guérissent des expériences traumatisantes.

Des services gratuits offerts aux Ukrainiens

SaskTel a également annoncé mercredi qu'elle continuerait à renoncer automatiquement à tous les frais de messages texte internationaux et aux frais d'interurbain pour les appels effectués du Canada vers l'Ukraine, jusqu'au 30 septembre 2022.

Les Ukrainiens qui se sont déjà installés dans la province bénéficieront d'un service sans-fil gratuit jusqu'à la fin du mois de septembre. Le ministre Don Morgan explique que l’objectif est de les aider à rester connectés pendant cette période difficile .

Les Ukrainiens bénéficiaires peuvent se rendre, à partir du 4 juillet, dans n'importe quel magasin SaskTel pour profiter de l'offre spéciale.