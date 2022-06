Le commissaire à la vie privée en faveur d’une preuve d'identité numérique

Ce dernier affirme que les citoyens sont de plus en plus contraints de prouver leur identité en ligne et qu'il s'agit d'une méthode vers laquelle se tournent d’autres provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique ou l’Alberta, qui possède la sienne depuis 2017. Le Québec et l’Ontario développent présentement la leur.

Cette identité numérique constituerait une façon efficace, grâce à la sécurité et au cryptage, d’accéder à des services en ligne et d'accomplir des transactions sécurisées, ajoute le commissaire à l'information et à la vie privée de la province.

Cette preuve permettrait, entre autres utilisations, de valider l'identité d'un citoyen en ligne lorsqu’il fait une réclamation d’assurance, crée un compte afin de recevoir les services d’une société de la Couronne ou encore lorsqu'il souhaite obtenir un permis de chasse et pêche.

La preuve ne serait pas obligatoire, indique néanmoins le commissaire et ne remplacerait pas d’autres documents comme le permis de conduire, le passeport ou la carte d’assurance maladie.

Aussi, il faudrait qu’elle réponde aux besoins de la province, déclare-t-il, en plus de maximiser les bénéfices, et minimiser les risques .

Afin que la preuve demeure sécuritaire, Ron Kruzeniski précise notamment qu’un minimum d’informations serait collecté et que l’information ne serait pas centralisée.

Le gouvernement ne serait pas en mesure d’obtenir le portrait d’ensemble d'un citoyen en croisant les informations récupérées sur plusieurs bases de données.

Ron Kruzeniski ajoute que les usagers pourraient consulter leurs profils afin de vérifier qui y a accédé. Ils pourraient ensuite demander une enquête et même l'annulation de leur identité numérique.

Ron Kruzeniski espère que la Saskatchewan continuera de consulter, d’éduquer et d’expliquer les bénéfices d’une preuve numérique pour les citoyens de la province.

Selon le commissaire à l'information et à la vie privée de la Saskatchewan, il ne faudrait pas attendre qu’une preuve semblable soit créée par le gouvernement fédéral ou provincial, ou encore une compagnie de technologique. Ces deux scénarios forceraient la Saskatchewan à adopter des preuves qui ne répondent peut-être pas aux paramètres qui lui conviennent.

La Saskatchewan a suspendu toutes les démarches en ce sens le 31 mars dernier. Elle a dit attendre de voir la mise en œuvre de cette technologie dans d’autres provinces.

D’après les recherches, le nombre d’utilisateurs des preuves d'identité numérique sera de 4,2 milliards, à 6,5 milliards d’ici 2026.

Avec les informations d'Adam Hunter