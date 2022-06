Dévoilement de la programmation du festival Up Here, à Sudbury

Le comité d’organisation du festival d'art urbain Up Here a révélé la programmation complète des spectacles, qui vont se dérouler du 19 au 21 août 2022.

Le 8e festival Up Here pourra compter sur des artistes comme Pierre Kwenders, La Luz, Ghostly Kisses, Absolutely Free et Backxwash, lauréate du prix Polaris 2022.

Les groupes locaux Tommy and the Commies, Casper Skulls et Bendero & Mars sont aussi au menu au cours du week-end.

Les laissez-passer pour les spectacles sont en vente au coût de 90 $ pour tout le week-end.

En plus des spectacles musicaux, Up Here accueille encore une fois un volet art visuel qui va se lancer à l’assaut des murs de la ville.

Les artistes qui vont participer à ce volet ont été sélectionnés par l’artiste nord-ontarienne Anong Beam, de la communauté autochtone de M’Chigeeng.

Parmi eux, on retrouve Christian Chapman, un Autochtone de la Première Nation de Fort William, et Alex Bierk.

L’initiative de décoration des boîtes électriques du centre-ville est de retour cette année.