Le maire de Thunder Bay ne briguera pas un second mandat à l’automne

J'y réfléchis sérieusement depuis décembre dernier , a-t-il confié en entrevue avec CBC News.

M. Mauro, âgé de 66 ans, est maire depuis 2018. Il avait posé sa candidature après avoir été défait de justesse lors de l’élection provinciale en juin de la même année.

« Je m’approche des 25 ans de travail en politique pour la Ville de Thunder Bay et la circonscription provinciale de Thunder Bay—Atikokan. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'ambition de faire, mais une chose en entraînant une autre, me voilà 25 ans plus tard. »