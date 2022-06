Les Galeries de La Baie évacuées en raison d’une fuite de gaz

Les Galeries de La Baie ainsi que certains bâtiments avoisinants ont été évacués en raison des émanations et de la direction des vents.

La Ville de Saguenay prévoit le retour à la normale et la réintégration de lieux en début d’après-midi, mercredi.

D’ici là, les autorités demandent aux citoyens d’éviter le secteur puisque la rue Bagot est complètement fermée entre Les Galeries de La Baie et l’intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste, où une deuxième fuite est survenue.

Des travaux de creusage des infrastructures routières qui se déroulent à cet endroit sont à l’origine de cette autre fuite.

Les équipes de sécurité incendie et des travaux publics de la Ville de Saguenay ainsi que des travailleurs d’Énergir sont sur place pour colmater les fuites le plus rapidement possible.