Sudbury va de l’avant avec le projet Jonction Est

Le conseil municipal de Sudbury a approuvé plusieurs plans liés au projet de centre culturel Jonction Est, dont ceux sur le concept, son financement et ses opérations, à la suite d’un vote de 11 pour et 2 contre lors d’une réunion mardi soir.

Le conseiller municipal, Gerry Montpellier, s’est dit impressionné par ce qui a été accompli.

Il n’y a pas de défis légaux, pas d’objections, pas de manifestations. C’est impressionnant. Ceci m’indique que c’est quelque chose qui est voulu. Mais je dois avouer que ça m’agace que ça coûte autant d’argent , a-t-il affirmé.

Effectivement, la facture du projet doublera. Le coût estimé est passé de 46 millions $ en 2017 à 98,5 millions $ aujourd’hui. La Ville de Sudbury et les partenaires du projet comptent solliciter une aide financière gouvernementale et d’autres sources de revenus pour assurer sa construction.

L’édifice proposé se trouverait sur la rue Shaughnessy et compterait au moins trois locataires, soit la succursale principale de la bibliothèque municipale, la Galerie d'art de Sudbury et l'Association multiculturelle et folklorique de Sudbury.

Un appel d’offres visant à trouver un constructeur est prévu en début 2023, mais quatre entreprises ont déjà été approuvées pour déposer des soumissions.

Un projet de longue date

La conseillère municipale Deb McIntosh explique que certaines choses, telles une stratégie sur les émissions énergétiques, un site alternatif et un plan de plusieurs années portant sur l’accessibilité, ont mené à la hausse du coût.

Il y aura toujours un peu de résistance aux nouveaux projets publics. Science Nord, le parc Bell et même l’aréna communautaire. Tout le monde disait que ce n’était pas abordable. Et pourtant, pouvez-vous imaginer la communauté sans ces endroits que nous avons aujourd’hui? , a lancé l’élue.

Vous avez dit que vous alliez le faire il y a 13 ans. Vous avez dit que vous alliez le faire il y a 10 ans. Vous avez dit que vous alliez le faire il y a cinq ans. C’est maintenant que ça change a ajouté le conseiller Fern Cormier, qui a fait valoir que plusieurs conseils municipaux ont tenté d’approuver des projets semblables au fil du temps.

La Ville prévoit compléter le projet d’ici le début de 2025.

