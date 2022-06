Une gestion gouvernementale boboche, conclut Kristina Michaud

Dès le début de la session, son personnel politique a dû soutenir les gens de la région aux prises avec des retards ou des demandes sans réponse à l'assurance-emploi.

D’abord, dit-elle, ç’a été les fraudes à l’assurance-emploi et notre région a été majoritairement pénalisée en raison du travail saisonnier. On [le gouvernement] peinait à offrir ce service aux citoyens. On finit la session parlementaire avec les passeports. On [le gouvernement] peine encore à offrir ce service .

La députée avoue qu’elle a eu l’impression que ses bureaux de députés étaient devenus une extension des services fédéraux. Mais, on a été là pour les citoyens qui ne recevaient pas de services , assure Mme Michaud.

Chargement de l’image Kristina Michaud, la député fédérale dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia (photo d'archive). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La députée raconte qu’elle a même été interpellée par un pêcheur de poissons pélagiques de la circonscription voisine, touché par l’imposition d’un moratoire sur la pêche printanière, imposé sans préavis par Ottawa à quelques semaines du début de la saison. C’est un pêcheur qui n’est même pas de mon comté. Je les ai rencontrés. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas beaucoup d’écoute du côté de la Gaspésie , dit-elle.

Les pêcheurs n’ont aucune idée de leur admissibilité ou non à de l'aide. C’est un peu à l’exemple de la gestion fédérale , observe la députée.

Elle ajoute à cet exemple, celui de l’accueil des réfugiés ukrainiens, qui d’après elle, a aussi été très improvisé. Tout le monde levait la main en région, même en Gaspésie , raconte Kristina Michaud. Après on manquait d’informations sur comment on pouvait aider. C’était difficile d’aller chercher des billets d’avion pour amener des réfugiés ici.

Environnement et inflation

Kristina Michaud retient de plus le mot inaction pour qualifier le travail du gouvernement de Justin Trudeau lors de la dernière session parlementaire. Que ce soit en matière d’environnement ou d’inflation ou sur les règles sanitaires, la députée évalue que le gouvernement Trudeau n’a pas su répondre aux attentes des citoyens.

La désorganisation a, selon elle, commencé dès le début de la session alors que le retour à la Chambre des communes s’est effectué sur une colline parlementaire envahie par le convoi de la liberté.

Chargement de l’image Une entrée parlementaire sur fond de klaxons (photo d'archives). Photo : Facebook : @kristinamichaud.bq

Le dossier de l’environnement a aussi été traité sans égard à l’urgence qu’il réclame, selon Mme Michaud.

Elle croit que le gouvernement sera incapable d’atteindre les cibles qu’il s’est fixées. Il n’y a pas eu, relève la députée, beaucoup d’annonces pour dire comment on va aider les secteurs les plus polluants à atteindre leurs cibles. Ç’a été décourageant. C'est difficile de ne pas être cynique quand on regarde la politique environnementale du gouvernement en ce moment.

Porte-parole du Bloc québécois dans ce dossier, elle dénonce de nouveau l’approbation du projet Bay du Nord qui, dit-elle, ne nous aidera certainement pas à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre.

Kristina Michaud voit d’ailleurs la sortie de Steven Guilbeault sur l’imposition d’un décret pour protéger le caribou comme une manœuvre de diversion. C’est arrivé juste après Bay du Nord, j’ai l’impression que le timing a été choisi pour qu’on oublie l’autre décision qui venait d’être prise , observe Mme Michaud.

Chargement de l’image Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a menacé Québec d'imposer un décret sur la protection du caribou (photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Par ailleurs, la députée se dit aussi insatisfaite de la réponse gouvernementale en matière d’inflation. C’est un problème qui touche tout le monde, dit celle qui ne voit aucune politique ni solution pour aider les gens à faire face à cette augmentation du coût de la vie.

Formation à Paris

À peine la session parlementaire était-elle terminée que la députée d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia s’envolait pour Paris.

Kristina Michaud fait partie des 300 personnalités étrangères qui ont été invitées à participer à un séjour d’études personnalisé d’une semaine dans le cadre du Programme d’invitation des personnalités d’avenir (le PIPA) par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Elle se rendra ensuite à Birmingham au Royaume-Uni pour assister à la session annuelle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.