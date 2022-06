Ordre du Canada : 85 nouvelles nominations, dont Fred Pellerin et Sandra Oh

Plusieurs Québécois et Néo-Brunswickois figurent dans la liste des nouveaux membres de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile au Canada.

Cette liste, publiée mercredi par la gouverneure générale du Canada, comprend plusieurs personnalités artistiques, dont le conteur Fred Pellerin, la comédienne Guylaine Tremblay et l'autrice Suzanne Aubry.

On y trouve également la photographe Geneviève Cadieux, le directeur de l'Opéra de Montréal, Michel Beaulac, le photographe de presse Bernard Brault et la PDG du Musée McCord Stewart, Suzanne Sauvage, pour son expertise en communications et pour son apport au rayonnement du milieu culturel et du secteur du marketing au Canada .

D'autres ont obtenu des promotions au sein de l'Ordre. Donald Savoie, du Nouveau-Brunswick, accède au rang de compagnon, alors que deux Québécois, le metteur en scène François Girard et Alberto Pérez-Gomez, connu dans le milieu de l'architecture, sont nommés officiers.

L'actrice Sandra Oh et le champion d'athlétisme Donovan Bailey ont aussi été nommés officiers de l'Ordre.

D'autres Québécois deviennent membres de l'Ordre du Canada, notamment André Blanchet pour son travail en psychologie, Ethel Côté pour sa contribution à l'économie sociale, Jacques Bourgault pour son travail en administration publique, la gestionnaire Madeleine Féquière et Adam Kahane pour son travail en médiation.

Trois nouveaux membres sont issus du Nouveau-Brunswick : le chef héréditaire mi'kmaq Stephen Joseph Augustine, de la Première Nation Elsipogtog, Euclide Chiasson, du milieu culturel, et Louis-Philippe J. Léo Albert, pour la promotion des services en français et pour son travail au sein de l'industrie agricole.

En Ontario, Guy Matte est salué pour son engagement envers les communautés francophones, notamment les Franco-Ontariens .

La liste complète comprend 85 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, et 4 personnes ont fait l'objet d'une promotion.

Une cérémonie riche en symboles

Les récipiendaires se verront remettre leur insigne aux cérémonies d'investiture qui auront lieu à des dates ultérieures. Rideau Hall accueille en moyenne quatre cérémonies d'investiture par année.

Les lauréats reçoivent un insigne en argent en forme de flocon de neige à six pointes avec un anneau rouge au milieu et une couronne royale au-dessus. Il comporte également une feuille d'érable avec la devise de l'Ordre : Desiderantes meliorem patriam , ce qui signifie Ils désirent une patrie meilleure .