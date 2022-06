Pont sur le Saguenay: Tadoussac souhaite être davantage impliquée

À l’heure actuelle, des études pour évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux sont en cours afin de connaître la faisabilité de la construction d’un lien direct entre la Côte-Nord et Charlevoix. Toutefois, la Municipalité de Tadoussac et ses commerçants se sentent mis à l’écart. On voudrait être plus impliqué dans les discussions des études socio-économiques et d’opportunités pour que Tadoussac puisse soumettre, partager, ses inquiétudes , explique le maire.

Chargement de l’image Le maire de Tadoussac, Richard Therrien, explique que la Municipalité devra trouver une nouvelle façon de publiciser le secteur (archive). Photo : Gracieuseté de Richard Therrien

Il ajoute qu’il est important pour la Municipalité d’être au cœur des discussions puisqu’il indique qu'une éventuelle route pourrait contourner complètement Tadoussac. Il craint entre autres l'éventuelle dévitalisation du secteur. Si l’on pense à Longue-Rive et à Portneuf-sur-Mer, la route 138 permet d'entrer directement dans ces villages-là. Nous se sera pas le cas, on va être contourné, les touristes vont devoir faire un détour pour venir nous voir , précise-t-il.

Les impacts pour Tadoussac

Malgré la popularité de Tadoussac, avec une moyenne de 300 000 visiteurs par année, Richard Therrien estime que le village pourrait perdre de 15 % à 20 % des touristes. C’est des gens qui passent par le traversier et qui arrêtent pour quelques heures pour manger, pour prendre un verre et se reposer. Avec la route qui va nous contourner, on va perdre beaucoup de ces gens qui vont choisir d’aller manger plus loin et de ne pas faire le détour pour se rendre à Tadoussac , partage Richard Therrien.

Le maire et les commerçants se rencontreront afin de quantifier leurs inquiétudes. C’est difficile d’évaluer à quoi ressembleront les pertes économiques, mais ça pourrait ressembler à des pertes d’au moins un million de dollars , estime-t-il.

« On n'est pas en défaveur du développement de la région, au contraire, mais il faut discuter et se rassembler. Tadoussac ne doit pas être oublié dans l’élaboration de ce projet. » — Une citation de Richard Therrien, maire de Tadoussac

Il affirme que Tadoussac souhaite trouver des solutions.