Trois projets sur la table pour l’église Sainte-Cécile

À l’émission Toujours le matin, il n'a pas voulu s'avancer sur le type de vocation qui sera développé, mais il a mentionné que plusieurs idées sont sur la table en ce moment.

On a deux projets concrets sur la table et un troisième s’est présenté cette semaine. C’est sûr que les profits à court terme, on les oublie. On va investir de l’argent, il y aura des pertes. On s’y attend. On en a au moins pour deux ans avant de commencer à faire des profits si les projets se réalisent, mais ça en vaut la peine. Ce sont des bâtiments incroyables et on peut faire tellement de choses , a indiqué Michael Lygitsakos, au micro de Jean-Philippe Nadeau.

Selon l’homme d’affaires, le bâtiment ne nécessite pas de rénovations majeures.

Le groupe d'investisseurs avait auparavant tenté d'acheter l'église du Très-Saint-Sacrement pour y faire le même type de projet qui sera réalisé par la Maison Carpe Diem, qui la rénovera pour y aménager une salle de spectacle, de formations et un café.

Au cours des dernières années, l’église Sainte-Cécile a été utilisée comme salle de spectacle, puis comme salle d’entraînement pour le Club Trampoline Intercité. Le club continue de s’y entraîner pour l’instant, a affirmé Michael Lygitsakos.