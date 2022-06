Des résidents du Faubourg Mena’Sen de Sherbrooke manifesteront mercredi

Plusieurs organismes, dont l'Association des locataires de Sherbrooke, ont annoncé leur présence à ce rassemblement pour soutenir les résidents dans leur démarche. C'est une question de solidarité et une question morale. Il faut que les citoyens s'intéressent un peu à la démocratie. Dans le cas de Mena'Sen, c'est une question de démocratie interne. Les résidents se sont retrouvés devant un fait accompli, ils n'ont jamais été consultés et n'ont jamais su que leur immeuble était en vente , a souligné le porte-parole de l'organisme, Mario Mercier.

Selon lui, le rassemblement de mercredi vise non seulement à déplorer la vente du Faubourg Mena'Sen, mais aussi à sensibiliser la population au respect des droits des locataires.

On pense, comme citoyen, qu'au-delà des 18,25 millions de dollars qui sont disparus, il est de notre devoir d'appuyer ces gens-là qui veulent faire respecter leurs droits. [...] Puisque l'ensemble des partis politiques, à la suite de ce qui s'est passé à Mena'Sen, interdisent maintenant cette pratique, c'est qu'elle heurte lourdement la morale publique.

« On trouve important d'être présents pour appuyer ces gens. » — Une citation de Mario Mercier, porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke

Des doutes chez les résidents

Récemment de passage à Sherbrooke, le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué que la vente du Faubourg Mena'Sen était légale à la lumière des vérifications effectuées par le gouvernement. Mario Mercier constate que cette déclaration a créé un doute chez des résidents.

Les gens de Mena'Sen, comme tout le monde, se demandent si l'immoralité des gestes pourrait être sanctionnée. [...] On ne sait pas jusqu'où la loi protège les gens contre l'immoralité d'autres.

Plusieurs mois après la transaction qui a fait passer le Faubourg Mena'Sen à des intérêts privés, le porte-parole de l'Association des locataires s'explique mal comment les anciens administrateurs ont pu prendre la décision de vendre l'organisme sans but lucratif. Rappelons que l'avocat des anciens administrateurs de l'endroit, Me Serge Dubois, estime que la transaction a été faite dans les règles de l'art et en toute légalité.

Plus de détails à suivre.