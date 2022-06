Le retour du Spectacle aérien de Bagotville est repoussé d’un an

La prochaine édition sous la formule traditionnelle sur le site de la base de Bagotville se déroulera les 22 et 23 juin 2024, soit un an plus tard que prévu.

Certains d’entre vous seront étonnés que le spectacle n’ait pas lieu en 2023 puisque c’est la tradition que celui-ci se tienne chaque deux ans. Le SAIB se tiendra en 2024 puisque cette année marque également le 100e anniversaire de l’Aviation royale canadienne. Ce sera donc une occasion de fêter en grand les deux événements , peut-on lire dans le communiqué émis par les organisateurs.

Une programmation spéciale sera donc offerte aux spectateurs pour l'occasion.

Cet événement est une opportunité en or pour la BFC Bagotville et l’Aviation royale canadienne de faire connaître nos aéronefs et le talent de notre personnel. Je peux vous assurer que les spectateurs ne seront pas déçus , a souligné le commandant de la BFC Bagotville et président du SAIB, le Colonel Normand Gagné.

Le dernier spectacle aérien à avoir eu lieu en personne était en 2019.