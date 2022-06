Plus de 3 600 comprimés de méthamphetamine perquisitionnés à Sherbrooke

C'est dans un immeuble à logements de la rue de Grosvenor que l'intervention policière est survenue. Parmi la saisie, on retrouve plus de 3 600 comprimés de méthamphétamine, une carabine tronçonnée ainsi que près de 200 g de cannabis. Un véhicule de marque Toyota a également été perquisitionné comme bien infractionnel.

Un homme de 37 ans a été arrêté en lien avec cette affaire. Il a par la suite été libéré sous promesse de comparaître. Selon les informations du Service de police de Sherbrooke (SPS), il pourrait notamment faire face à des accusations de possession de cannabis dans le but de le vendre, de trafic et de possession de méthamphétamines et de possession d'une arme prohibée.