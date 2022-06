Lozeau, commerce iconique de la Plaza St-Hubert, ferme ses portes

Ouvert depuis 1927, le magasin spécialisé dans la photo et la vidéo Lozeau, situé sur la Plaza St-Hubert, a fermé ses portes mardi.

C’est par un message adressé à la clientèle sur son site web que l’administration du magasin a annoncé la fermeture du magasin le 28 juin.

L'administration a expliqué que la combinaison de plusieurs difficultés aussi bien locales qu’internationales au cours des dernières années n’a pas laissé d’autre choix que de mettre la clé sous la porte.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction significative de la circulation piétonne; cette situation a été exacerbée par la mise en chantier du projet de revitalisation de la rue St-Hubert, qui a débuté en 2019 et a duré plus longtemps que prévu; et nous avons également été affectés par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui engendrent des difficultés pour les détaillants à l'échelle mondiale , lit-on dans le communiqué.

L’administration du magasin assure cependant que les commandes antérieures seront livrées et les réparations de matériel assurées.

Par ailleurs, il a été annoncé que Lozeau continuera à servir la clientèle en ligne par l'intermédiaire d'un nouveau site web de la maison mère Henry’s qui sera lancé dans les prochaines semaines .

En 2019, l’entreprise ontarienne Henry’s avait acquis le magasin Lozeau.

À l’époque déjà, la famille Lozeau expliquait qu’elle n’avait plus les moyens de continuer à faire prospérer l’entreprise.

L’acquisition par Henry’s avait permis la préservation de 125 emplois du magasin Lozeau.

L’entreprise Henry’s, fondée en 1909, s’était protégée de ses créanciers en 2020 en vue de sa restructuration. Ce qui avait conduit à la fermeture de sept magasins, rapportait à ce moment le site web lesaffaires.com.