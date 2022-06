Fin de l’alerte de tornade en Alberta, une veille de tornade en vigueur

cté de Newell près de Brooks Rosemary et Duchess

cté de Newell près de Scandia et du Kinbrook Island Prov. Park

cté de Rocky View près de Chestermere Dalroy et Dalemead

cté de Vulcan près d'Arrowwood Herronton et Queenstown

cté de Vulcan près de Carmangay et Champion

cté de Vulcan près de Lomond et des lacs Travers et Little Bow