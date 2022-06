Une quarantaine de nouveaux logements sociaux inaugurés à Sherbrooke

Victime d'un incendie en octobre 2020, Serge Lagacé est le premier résident à avoir emménagé dans l'un des 39 nouveaux logements construits dans le secteur Quatre-Saisons, à Sherbrooke.

Je n’ai jamais été vraiment un itinérant, mais ça aurait pu, parce que j'avais tout perdu , se souvient-il.

Chargement de l’image Serge Lagacé est l'un des premiers locataires à avoir aménagé. Photo : Radio-Canada / Thomas Fortier

Je n’aurais jamais pensé avoir un logement aussi fonctionnel, surtout pour une personne handicapée. Il y a beaucoup beaucoup d’espace pour bouger, beaucoup de rangement, c’est très silencieux. Je voyais sur le plan qu’il y avait beaucoup d’espace. Pour une personne qui a un fauteuil roulant, c’est merveilleux , ajoute-t-il.

Un besoin criant, selon l'organisme derrière le projet

Pour la directrice des Habitations l'équerre, l'organisme sans but lucratif derrière le projet, les appartements répondent à un besoin criant.

« On est vraiment en pénurie de logements. En l’espace de deux ans, ma liste d’attente a triplé. » — Une citation de Denise Godbout, directrice des Habitations l'équerre

Sur les 39 unités, il y en a 31 qui bénéficient d’un soutien au logement. Ça veut dire qu’ils paient 25 % de leur revenu. Ce sont des familles immigrantes, des familles monoparentales, des gens à mobilité réduite , ajoute la directrice.

Chargement de l’image Les nouveaux logements pourront accueillir 39 ménages. Photo : Radio-Canada / Thomas Fortier

Pour arriver à terme, le projet a pu bénéficier d'un financement de près de 10 millions de dollars des différents paliers de gouvernement.

Au niveau municipal, la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin affirme que la Ville doit faire face à divers obstacles pour atteindre ses objectifs de construction.

Ça ne va pas aussi vite qu’on le souhaiterait, car on a des enjeux au niveau des acquisitions de terrains. Il ne reste plus beaucoup de terrains à la charge de la Ville de Sherbrooke. On essaie d’aller vers des acquisitions et parfois, on a des embûches , explique-t-elle.

À Sherbrooke, environ 1300 ménages étaient en attente pour avoir accès à un logement social en mai dernier.

Avec les informations de Thomas Fortier