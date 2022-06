Retour du Cirque du Soleil : les divas québécoises à l’honneur à l’Amphithéâtre Cogeco

Pour la première fois depuis la présentation de la série du Cirque du Soleil à Trois-Rivières, des artistes interprèteront des numéros de chant. Avant, les trames musicales étaient préenregistrées. Les chanteuses et une trentaine d'artistes venus des quatre coins de la planète vont décliner en 90 minutes les 90 ans de succès musicaux des divas québécoises.

La mise en scène de l'évènement est assurée par Lydia Bouchard. La comédienne, chanteuse et compositrice a chorégraphié les trois premières éditions de Vive nos divas. Elle oeuvre aux côtés du directeur musical Jean-Phi Goncalves.

Il s’agit pour elle d’une nouvelle occasion de mettre ses compétences en valeur.

« Très honnêtement, on capote! C’est fébrile ici. J’ai les larmes aux yeux de voir la qualité admirable de gens réunis pour présenter ce spectacle. On est vraiment sur un nuage. » — Une citation de Lydia Bouchard, Metteuse en scène et directrice de chorégraphie

Le public au rendez-vous

Après deux ans d’absence, l’engouement du public est le même que les années précédentes. Les gens éprouvent la même envie de revoir le Cirque du Soleil, témoignent les responsables de l'Amphithéâtre qui se basent sur la réponse à la billetterie. D’autant que cette année, le spectacle renferme une nouveauté.

Le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières parle d’un avancement sur la scène qui permettra aux spectateurs de vivre une expérience immersive jamais vécue dans les séries hommages.

Les gens seront plus près de certaines performances, donc au niveau de la connexion, ils vivront quelque chose de nouveau annonce Steve Dubé qui se dit excité d'introduire cette nouveauté à cet événement qui promet des retombées économiques impressionnantes. Les responsables du secteur touristique se disent satisfaits.

L'arrivée du Cirque du Soleil à Trois-Rivières coïncide à chaque année avec la période la plus achalandée au niveau touristique. Avoir le Cirque du Soleil en résidence d’été depuis maintenant six ans, c’est un honneur incroyable pour notre ville et nous le remercions pour ce partenariat si important pour le développement touristique, et même global de notre ville, indique Daniel Rioux, coordonnateur Tourisme IDE.

Les organisateurs promettent de transformer l'Amphithéâtre Cogeco en véritable chef-d’œuvre scénographique, s’inspirant des plus beaux paysages québécois pour recevoir l'événement.

Céline Dion et Renée Claude sont parmi les grandes divas québécoises dont le succès sera souligné.

Avec les informations de Maude Montembeault