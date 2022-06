Le Parti keystone enregistré auprès d’Élections Manitoba

Il pourra ainsi présenter des candidats lors des prochaines élections provinciales en 2023 et recueillir des contributions financières.

Élections Manitoba en a fait l'annonce par voie de communiqué mardi.

Le Parti keystone, un parti de centre-droit, a recueilli les 2500 signatures requises d'électeurs inscrits à la dernière élection provinciale, pour voir le jour. Il était en préparation depuis l'automne dernier.

La formation politique a réagi sur les réseaux sociaux en mentionnant que le changement arrive et en relayant une déclaration du chef du parti Kevin Friesen.

Le Parti keystone remercie les milliers de signataires et les bénévoles qui ont aidé dans le processus, bravant diverses conditions météorologiques, dont des températures de -35 degrés , dit-il.

Il ajoute avoir entendu les Manitobains et que le gouvernement devrait représenter la voix des gens et non celle des chefs de parti .

Le Parti keystone veut attirer des électeurs mécontents de la gestion de la pandémie et les politiques budgétaires du gouvernement.

Kevin Friesen s'engage notamment à présenter un budget équilibré.