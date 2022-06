Face aux perturbations, des voyageurs prennent leurs précautions à l’aéroport de Calgary

Selon l'Administration aéroportuaire, le trafic de voyageurs a augmenté régulièrement en avril et en mai 2022. L’aérogare albertaine a accueilli 1,3 million de passagers au mois de mai, soit environ 42 000 visiteurs par jour.

La demande pour les voyages a repris son rythme de croisière en raison de l'assouplissement des restrictions sanitaires à travers le pays.

La fréquentation devrait atteindre 50 000 visiteurs par jour en juillet et août pour un total estimé à 13 millions de voyageurs attendus en 2022, contre 6,3 millions en 2021.

Manuela Ponte est arrivée bien à l’avance pour son vol de 10h30. Elle se réjouit des bonnes conditions d’embarquement. Elle s’attendait bien au pire, dit-elle. Il a fallu beaucoup de détails et beaucoup d'efforts et du temps pour s'assurer que tout était bon, mais ça s'est très bien passé , affirme-t-elle.

Chargement de l’image Manuela Ponte conseille aux voyageurs de ne pas avoir trop de bagages et d’avoir ses affaires les plus importantes avec soi en cabine. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Nous avons entendu dire que la sécurité a été terrible dans les aéroports et que beaucoup de gens ont manqué leur vol. Nous voulons être très bien préparés et que [les retards] ne nous arrivent pas , ajoute-t-elle.

La Calgarienne assure que le plus important est d’avoir une marge de manœuvre pour anticiper le moindre problème. Nous nous sommes donné trois heures , explique-t-elle.

Elle conseille également aux voyageurs de ne pas avoir trop de bagages et d’avoir ses affaires les plus importantes avec soi en cabine. C'est un peu de travail, mais cela nous aide vraiment. Assurez-vous de ne pas laisser dans votre sac des choses que vous n'êtes pas autorisé à mettre comme les articles dangereux , dit-elle.

Elle ajoute qu'avec un peu plus de compréhension et de patience. Je suis sûr que ce sera bon pour tout le monde.

Toronto, une destination qui fait peur

Chargement de l’image Femena Odhigbo redoute son escale à Toronto après avoir entendu des informations sur les longues files d’attente aux comptoirs des lignes aériennes, à la sécurité et aux douanes de l’aéroport Pearson. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

L'ambiance est plutôt calme à l’aéroport international de Calgary en ce dernier mardi du mois de juin. C’est ce qui étonne Femena Odhigbo qui voyage avec sa famille au Nigéria.

Il dit avoir entendu beaucoup de choses sur les conditions de voyage dans les aéroports à travers le monde, comme ceux de Londres et Montréal. Mais c’est sa première destination qui lui fait particulièrement peur. Son plan de vol prévoit une escale à Toronto puis une autre à Francfort avant d’arriver à Abuja. Lui aussi s’est présenté trois heures avant le début de son périple.

Mon vol est prévu à 11 h et je suis ici depuis 7 h 30. J'attends que le personnel d'Air Canada se présente pour commencer à enregistrer , indique le père de famille.

J'ai lu dans les nouvelles qu'il y a des retards, notamment à Toronto. Donc je ne sais pas si Lufthansa est concernée. Je me sens un peu mal à l'aise avec ça. Je ne veux pas que mon voyage soit affecté aujourd'hui , explique Femena Odhigbo.

L'Autorité aéroportuaire conseille aux voyageurs de bien s’informer des formalités de voyage avant le départ. Elle recommande d’adopter certaines mesures individuelles en amont, comme se défaire de tous les liquides dans les bagages à main et de tous les objets tranchants.

Les voyages ne sont plus comme en 2020, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les visiteurs à se préparer et à éliminer certaines turbulences en cours de route , a déclaré Chris Miles, vice-président des opérations et des infrastructures de l'Administration aéroportuaire de Calgary.

Avec les informations de William Hamelin.