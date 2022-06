Le premier ministre de la Colombie-Britannique annonce sa démission

Il restera en poste en tant que premier ministre jusqu’au moment où le Nouveau Parti démocratique aura pu élire un nouveau leader. John Horgan a l'intention de terminer son mandat de député, mais ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales, et assure qu’il n’aura pas de rôle dans le choix du prochain chef du NPD.

John Horgan dirige la province depuis 2017 et les prochaines élections générales provinciales sont prévues en 2024. En octobre 2020, il avait réussi son pari de mener le NPD vers une majorité de sièges à l’Assemblée législative de Victoria.

John Horgan a tenu à présenter ses pensées en début de conférence de presse pour les personnes affectées par une fusillade à Saanich.

Le premier ministre, en rémission, dit avoir consulté sa femme, et pris en compte son énergie affectée par son cancer de la gorge, pour prendre cette décision difficile . Je sais qu'il y aura beaucoup de temps pour parler du passé , a-t-il déclaré. John Horgan pense qu’il est temps de laisser la place à une autre génération.

Mais avant de faire le bilan de son exercice, John Horgan promet de rester à la tâche et dit avoir voulu mettre fin aux spéculations sur son avenir politique. Nous continuerons [à] nous concentrer sur ce qui compte pour les Britanno-Colombiens.

« Nous avons été un gouvernement réactif. [...] nous avons systématiquement abordé les problèmes. » — Une citation de John Horgan, premier ministre de la C.-B.

John Horgan dit avoir des regrets, et des réussites, mais se félicite que son gouvernement se soit concentré sur les questions qui comptent pour les [Britanno-Colombiens].

Le premier ministre continuera à travailler et ne souhaite pas, pour l’instant, faire le bilan de son action. John Horgan souhaite œuvrer pour davantage de transferts du fédéral en matière de santé. Il est grand temps de s’y attaquer , et ce notamment lors de la rencontre des premiers ministres des provinces et territoires qui se déroulera à Victoria les 11 et 12 juillet.

Il souhaite également se concentrer sur les questions d'abordabilité, et pas seulement celle du logement dans la province.

Les dossiers importants ont toujours passionné John Horgan, se remémore-t-il. Le premier ministre assure avoir toujours dit ce qu’il pensait, avec des conséquences politiques parfois désavantageuses . Désormais, il a hâte de pouvoir discuter avec les Britanno-Colombiens, simplement en tant que John , et non comme leader politique.

Un premier ministre populaire

John Horgan est député de Langford - Juan de Fuca, sur l’île de Vancouver, depuis 2005. Il a pris la place d'Adrian Dix à la tête du NPD en 2014, après la défaite du parti lors des élections provinciales de 2013, malgré des sondages qui le donnaient vainqueur.

John Horgan a dirigé la Colombie-Britannique au cœur de la pandémie de COVID-19, avec un accent mis sur la responsabilité citoyenne. Il a été au pouvoir pendant quatre, cinq ans, dans des conditions difficiles pour gouverner, parmi les plus difficiles qu’on puisse imaginer dans les cinquante dernières années , a déclaré le politologue Gerald Baier, de l’Université de la Colombie-Britannique.

Selon de récents sondages, John Horgan est toujours populaire auprès de la population malgré une récente polémique autour du Musée royal de la Colombie-Britannique, un projet finalement suspendu.

Un choix qu’il a pris, dit-il, car le dossier est trop important pour être un champ de bataille politique. J’adore le musée [et] il y aura un meilleur plan [et] résultat.

En janvier 2022, le premier ministre, âgé de 62 ans, a terminé un traitement pour son cancer de la gorge.

Lors d’une entrevue en 2017, John Horgan avouait ne s'être jamais vu comme un acteur de premier plan en politique.

