Festival western de Saint-Quentin : l’ex-employée accusée de vol plaide coupable

L’accusée a admis devant la juge Johanne Durette, en Cour provinciale à Campbellton mardi, avoir volé une somme d'argent d'une valeur dépassant 5000 $ à l’organisation, entre le 1er et le 31 juillet 2015.

Elle était alors trésorière de l'événement, en plus de remplacer la directrice générale en congé de maternité.

Ce changement de plaidoyer survient au terme d'une entente négociée entre la défense et la Couronne.

Une recommandation conjointe pour la peine sera proposée au tribunal. La peine sera prononcée le 19 décembre.

Hélène Chouinard pourrait être alors forcée de rembourser une partie sinon la totalité du montant de la fraude.

Cette édition du populaire événement a terminé avec un déficit de 96 000 $, causant la surprise générale parmi la population.

« Si on poursuit cette cause, c'est par respect pour les bénévoles et pour tous les commanditaires majeurs qui ont toujours supporté le festival. On ne pouvait pas s'asseoir sur un déficit comme ça et le laisser passer. On savait qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. »