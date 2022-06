On compte environ 5 000 Rangers au Canada qui vivent dans plus de 200 communautés et parlent 26 langues et dialectes. Ils sont considérés comme les yeux et les oreilles du Gouvernement canadien dans le nord.

C’est après la Seconde Guerre, en mai 1947, que le gouvernement met sur pied les Canadian Rangers dans les Territoires du Nord-Ouest et de l’Arctique canadien.

Les Rangers sont une preuve tangible de la souveraineté du Canada dans les régions isolées ou peu peuplées dans le Nord. Formés par les Forces armées canadiennes (FAC), ils soutiennent les opérations militaires et signalent les activités suspectes, comme la présence de sous-marins ou d’avions étrangers.

Le 9 juin 1987 au Point, Françoise Stanton présente un reportage sur les Rangers des Territoires du Nord-Ouest. La journaliste est affectée à Spence Bay, aujourd’hui Taloyoak, dans la péninsule de Boothia au Nunavut. Durant une semaine, elle assiste à la formation et à l’entraînement des Rangers Inuit.

Les Rangers sont d’abord des patrouilleurs et n’ont pas de mission de combat, mais ils apprennent tout de même le maniement des armes. Les FAC leurs fournissent des carabines. Anciennement des 303, elles ont été remplacées depuis par les C-19, des armes très précises qui peuvent servir dans le froid.

Reportage de Françoise Stanton sur la formation et l’utilité des Rangers canadiens dans les Territoires du Nord-Ouest. L'émission est animée par Madeleine Poulin et Simon Durivage. Réalisation: Karl Parent.

Dans le reportage, le major Steven Joudry, grand patron des Rangers en 1987, explique que ce qu’il y a d’unique et d’important dans ce programme, c’est qu’il fait appel aux habiletés naturelles des autochtones qui ont appris à vivre et à survivre dans la nature.

« Personne ne contestera jamais que les vrais gardiens du Nord ce sont ces Inuit qui se sont transmis de père en fils les secrets de la survivance dans cet environnement particulièrement hostile et l’art de vivre en harmonie avec le froid. » — Une citation de Françoise Stanton

Pour les FAC, les chasseurs et les pêcheurs inuit font les meilleurs Rangers parce qu’ils possèdent une excellente connaissance du territoire.

Que ce soit pour chasser et dépecer un phoque ou un caribou ou savoir reconnaître un bon emplacement pour y monter un camp, les Rangers servent de guides et d’instructeurs pour les techniques de survie.

En 1987, lors du reportage du Point, on comptait 640 Rangers. Ils sont aujourd’hui 5000, à 79 % des hommes. On compte 1056 femmes dans leur rang.

En plus de surveiller le territoire canadien dans les régions éloignées, les Rangers sont une aide précieuse pour leur communauté. Ils jouent un rôle communautaire et de premiers répondants.

Le 20 mars 1999 au Téléjournal, Claude Frigon présente un reportage sur une cérémonie des Forces armées canadiennes qui souligne le courage des Rangers qui ont porté secours aux résidents de Kangiqsualujjuaq.

Lors du 31 décembre 1999 à Kangiqsualujjuaq dans le nord-est du Québec, une importante avalanche coûte la vie à neuf personnes.

Reportage de Claude Frigon sur le travail des Rangers venus en aide aux habitants de Kangiksualujuak à la suite d’une avalanche. Le bulletin de nouvelles est animé par Michèle Viroly.

Les Rangers sont alors les premiers à participer à l’opération de sauvetage.

La patrouille de ce village a eu droit à des honneurs pour avoir creusé à mains nues dans la neige par un froid glacial pour dégager les survivants .

Aux missions de guider les FAC, de surveiller le territoire et de faire des sauvetages, s’ajoute celle de garder et de transmettre le savoir autochtone. Un savoir qui est non seulement valorisé par les activités des Rangers, mais qui est aussi légué aux jeunes générations au sein des Rangers juniors.

Reportage de Gilles Sirois sur les Rangers juniors qui participent à leur camp annuel leur permettant de renouer avec les traditions ancestrales. Le bulletin de nouvelles est animé par Christine Fournier.

Le 20 juillet 2000, le journaliste Gilles Sirois nous fait découvrir les Rangers juniors qui sont en quelque sorte l’équivalent des cadets de l’armée.

Le mouvement des Rangers juniors a toutefois cette particularité d’être intimement lié aux valeurs autochtones et inuit. Faire partie des Rangers juniors permet de prendre contact avec un mode de vie traditionnel. Les jeunes doivent connaître les trucs ingénieux de leurs ancêtres pour survivre en forêt.

Le programme plaît aux jeunes parfois en manque d’activités et de loisirs dans les régions éloignées du Grand-Nord. Il permet de redonner un sens de la communauté.

« Nous les encourageons en quelque sorte à maintenir et à développer leurs traditions. » — Une citation de Major Steven Joudry, patron des Rangers en 1987

Un savoir ancestral d’une grande utilité pour les FAC et le renforcement de la présence canadienne dans l’Arctique.