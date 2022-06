Vous avez des goûts musicaux communs ou plutôt obscurs? Ce site vous le dira

Le site web propose d’analyser vos habitudes d’écoute sur la plateforme de diffusion en continu Spotify afin de déterminer lesquels de vos musiciennes et musiciens favoris sont les plus populaires, et lesquels sont les moins connus. Pour l’illustrer, il superpose leurs noms sur l’illustration d’un iceberg, avec la pointe de celui-ci, et tout ce qui se retrouve au-dessous de la surface de l’eau.

Plus un artiste se retrouve haut sur l’iceberg (la pointe), plus Icebergify considère qu’il s’agit d’un artiste grand public. Plus il se retrouve bas, plus l’outil numérique le considère comme alternatif ou obscur.

Pour son analyse, Icebergify sélectionne les 50 artistes les plus écoutés à court, moyen, et long terme. Il est donc possible de retrouver sur son iceberg des chansons récemment découvertes, tout comme des titres oubliés depuis de nombreux mois.

Icebergify, dont le code source est libre d’accès, a été créé par un étudiant en informatique de l’Université Rice.

Il s’agit du plus récent d’une série d’outils numériques permettant d’analyser ses habitudes musicales grâce à la plateforme Spotify.

Spotify Pie, qui offre de visualiser les différents styles de musiques écoutés dans le dernier mois sous la forme d’un diagramme circulaire, a également connu son heure de gloire il y a quelques semaines.