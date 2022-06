Air Canada suspend temporairement des vols à Moncton et à Bathurst

Le transporteur aérien Air Canada suspend temporairement certains vols à Moncton et à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, dès juillet. Cette mesure a pour but de réaffecter certaines ressources vers les grands centres du pays, touchés par une pénurie de main-d’œuvre.

L’aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton verra sous peu le nombre de vols d'Air Canada à destination de Montréal descendre de 93 à 62, en juillet.

À l’aéroport régional de Bathurst, les liaisons avec Montréal passeront de 31 à 18 en juillet.

Le PDG de l’aéroport de Bathurst, Jamie Degrace, se veut rassurant.

Ça a surtout affaire avec une situation à Toronto et à Montréal. Il manque des employés dans certains domaines , dit-il. Les lignes aériennes cherchent à mettre leurs employés dans les centres plus occupés pour l’instant, et on peut comprendre. C’est un défi pour eux autres , explique-t-il.

Chargement de l’image L'aéroport régional de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Les longues files d’attente aux comptoirs des lignes aériennes, à la sécurité et aux douanes de l’aéroport Pearson de Toronto créent de nombreuses situations fâcheuses.

Selon Jamie Degrace, le problème touche toutes les lignes aériennes à présent. Il y a beaucoup de monde qui veut voyager maintenant que les restrictions [sanitaires] ont été baissées , explique-t-il.

Un retour à la normale sous peu

La présidente-directrice générale de l’aéroport international du Grand Moncton, Courtney Burns, indique avoir reçu les nouvelles directives d’Air Canada lundi.

Le premier vol en matinée en direction de Montréal est suspendu dès le 1er juillet. Ils nous ont dit que nous pouvions nous attendre à le voir revenir en août , souligne Courtney Burns. Nous sommes optimistes.

Les deux autres vols quotidiens vers Montréal sont toujours à l'horaire.

Chargement de l’image L'aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Bien que cette mesure n’est censée durer qu’un mois, Courtney Burns souligne qu’elle a néanmoins un impact financier sur l’établissement. Ce n’est pas un gros problème financier, mais certainement, ce n’est pas idéal pour l’aéroport , dit-elle.

Jamie Degrace souhaite également que le service régulier soit de retour dès le mois d'août. Il y a une grande demande , précise-t-il. On espère que les délais et les annulations sont juste une courte mesure .

Dans un communiqué de presse du 23 juin, Air Canada confirme avoir rappelé pratiquement tous les employés disponibles , en plus d’avoir affecté plusieurs employés et avoir embauché plus de 2000 travailleurs de première ligne supplémentaire aux aéroports.

Un total de 32 000 employés travaillent à Air Canada en 2022, contre environ 33 000 avant la pandémie.

L’horaire de la compagnie aérienne correspond en ce moment à environ 80 % de celui de juin 2019.

Avec les informations de Pascale Savoie-Brideau