La programmation de l’Exposition agricole de Rimouski dévoilée

Le directeur général de l’exposition agricole, Simon St-Pierre, est heureux de pouvoir enfin annoncer les activités prévues pour le retour de l'événement, qui avait été annulé en 2020 et 2021 en raison des contraintes sanitaires.

« On commençait à désespérer. Les gens ont besoin de sortir et de se rencontrer, donc on est heureux de pouvoir ramener l’exposition. »