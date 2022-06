L’agrandissement de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst est en cours

L’Hôpital Notre-Dame de Hearst a amorcé cette semaine un projet d’agrandissement et de modernisation dans le but de mieux servir les patients.

L’agrandissement de plus de 500 mètres carrés permettra notamment l’aménagement du nouveau centre de physiothérapie Claude-Giroux, d’un nouveau centre de thérapie respiratoire et de nouvelles cliniques pour les médecins spécialistes.

La pharmacie et les laboratoires de l'hôpital seront aussi rénovés dans les prochaines années.

L’établissement affirme que l’édifice construit il y a 50 ans a besoin d’améliorations.

Le projet va entraîner la relocalisation de tous les services externes au rez-de-chaussée de l’hôpital.

Dans sa description du projet, l'Hôpital Notre-Dame indique que l’espace supplémentaire permettra aussi de répondre à de nouvelles normes du ministère de la Santé, d’assurer plus de sécurité pour le contrôle des infections et plus de confidentialité pour les patients.

Chargement de l’image Des plans pour l'agrandissement de l'Hôpital Notre-Dame à Hearst. Photo : Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst

Le projet coûte 3,3 millions de dollars. La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame a amassé 1,9 million de dollars jusqu’à maintenant. La fondation ou l'hôpital n'a pas précisé comment ils entendaient combler ce manque à gagner.

Il y a trois ans, la fondation a reçu un don d’un million de dollars de la Fondation Marcel et Frances Labelle de Cochrane pour ce projet, qui a été modifié depuis à la suite de la pandémie de COVID-19.

Les travaux d’agrandissement doivent se terminer l’an prochain. On procèdera alors au déménagement des cliniques et des centres de physiothérapie et de thérapie respiratoire.

Par la suite, les travaux de rénovation pour une nouvelle pharmacie et un nouveau laboratoire seront amorcés et doivent être terminés d’ici 2025.