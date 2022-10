Loig Morin : passion pour le synthétiseur et l’analogique

Car cet instrument électronique qui lui permet de transformer et de créer des sons de manière analogique, l'auteur-compositeur-interprète de Vancouver Loig Morin l'a dans la peau.

Un amour qui remonte à l'adolescence : un premier coup de foudre vécu à 12 ans avec une petite boîte à rythmes, une TR-505 de Roland, reçue pour Noël.

Petit à petit, il explore et acquiert ces petites machines passionnantes et fécondes.

Loig Morin nous fait une démonstration avec son instrument, le synthétiseur. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Ce qui m’a attiré avec cet instrument, c'est sa capacité de créer des sons qui n’existent pas. Avec la guitare, on peut créer des accords, mais le son de la guitare reste le son de la guitare. Avec cet instrument, c’est l'aventure. Souvent, je me donne une heure ou deux pour jouer et je ne sais pas du tout où je vais.

Loig Morin a commencé sa carrière de musicien en France avant de venir s’installer en Colombie-Britannique en 2010. Adolescent, il jouait surtout de la guitare et était influencé par des groupes britanniques.

Un des tatouages de Loig Morin qui évoque les circuits analogiques Photo : Radio-Canada / Pierre Beaudoin

J'adorais The Cure, The Smiths, qui sont des groupes surtout axés guitare. Mais, en même temps, j'adorais aussi New Order qui était très synthétiseur. Donc, c’était une alliance entre pop guitare et pop electro qui a inspiré ma musique, je crois.

Jouer avec les sons

« La machine me dirige mais moi, je la façonne. » — Une citation de Loig Morin

Avec les années, Loig a accumulé plusieurs synthétiseurs qu’il manipule pour créer un son unique.

« C'est un peu un voyage dans l'espace. Il n'y a pas de limites », dit-il.

« La machine me dirige mais moi, je la façonne », dit Loig Morin. Photo : Radio-Canada / Pierre Beaudoin

Plutôt introverti, il aime passer des heures dans son studio, le Loig Music’s Lab , à composer ses chansons ou à simplement explorer de nouveaux sons. Il aime y recevoir d’autres artistes pour des collaborations ou la réalisation de leurs chansons ou albums.

L'avantage avec cet instrument, c’est qu’il reste chez toi. Tu ne peux pas l’amener chez des amis. Je préfère que les gens viennent dans mon studio.

Loig Morin a acquis différents synthétiseurs au fil des ans. Photo : Radio-Canada / Pierre Beaudoin

C'est avec ces instruments de prédilection que Loig a composé la musique électro pop qui ponctue ses albums.

Afin de perfectionner son art, Loig se rendra à Montréal du 5 au 8 novembre pour participer à l'Incubateur international pour artistes créant avec la musique assistée par ordinateur (MAO) offert par l'Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique.

Après son album Printemps, paru en mars 2021, et Automne, en octobre 2021, Loig offrira prochainement Été, son neuvième album et le troisième volet de son concept consacré aux quatre saisons. La sortie d'Été est prévue pour le mois de mai 2023.