Cure de rajeunissement pour plusieurs églises

La part du gâteau revient à l’église Saint-Antoine-de-Padoue de Saint-Gédéon. La subvention de 900 000 $ aidera la municipalité à reconvertir le lieu de culte en centre multifonctionnel.

L’argent provient du programme de requalification des lieux de cultes excédentaires patrimoniaux du gouvernement du Québec.

L’aide financière constitue la moitié du financement total nécessaire de 1,8 million de dollars pour convertir l’église du village de Saint-Gédéon.

« Il devenait nécessaire de réfléchir à l’utilisation de ce magnifique bâtiment. Il y a maintenant quatre ans que nous avons mis en place un comité chargé d’étudier ce projet. » — Une citation de Emile Hudon, maire de Saint-Gédéon

La municipalité veut construire un lieu de rassemblement sociocommunautaire et culturel d’une capacité d’accueil de 300 personnes, à temps pour l’an prochain.

Les travaux prévoient l’installation d’une scène et d’équipements audiovisuels, la construction d’un agrandissement permettant l’aménagement de nouvelles salles de bain, d’une cuisinette, d'aires de rangement et d’accès aux personnes à mobilité réduite.

Ailleurs en région

Le gouvernement provincial accorde aussi une aide financière de 800 000 $ au projet Autel-Relais Hub touristique culturel dans l’église Sainte-Marie-de-l’Isle-Maligne. Les détails seront annoncés dans deux semaines.

Le bâtiment abrite déjà un bar laitier qui a ouvert ses portes plus tôt ce mois-ci.

Chargement de l’image Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, et le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, ont fait l'annonce du financement. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a souligné le dynamisme local lors d’une conférence de presse mardi matin.

Je félicite les communautés et les entrepreneurs qui se sont mobilisés pour donner vie à ces projets. Le patrimoine et la culture sont liés à notre histoire et il importe de les préserver ou de leur redonner une nouvelle vocation , a mentionné M. Girard.

Autres projets qui reçoivent du financement : Saint-Prime : 105 000 $

Saint-Augustin : 12 000 $

Cathédrale Saint-François-Xavier de Chicoutimi : 280 000 $

Saint-Joseph Alma : 54 500 $

Sainte-Thérèse : 210 000 $

Sainte-Anne : 17 500 $

Chapelle Saint-Cyriac : 119 000 $

Saint-Nazaire : 22 500 $

Avec les informations de Laurie Gobeil