Des fidèles se remémorent les 30 ans de l’incendie de l’église Sainte-Anne à Sudbury

Anne Venne, bénévole dans la paroisse, qui était déjà une paroissienne à ce moment, se souvient du moment où son ami Roger Leblanc lui a appris la nouvelle au téléphone.

Chargement de l’image Anne Venne se souvient clairement du moment où elle a appris que son église brûlait. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Celui qui siégeait à l'un des comités de la paroisse lui a simplement dit : Sainte-Anne brûle... .

Pour nous, c’était vraiment un choc, parce que c’était un endroit où on se réunissait tous les dimanches, et on faisait communauté, les gens autour de nous ont vécu une grande peine , indique-t-elle.

Très rapidement, la communauté a dû prendre la décision de rebâtir ou non, comme l’explique Jean-Paul Jolicoeur, prêtre dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie.

Lorsque l’église a brûlé, la décision était: est-ce qu’on devrait reconstruire ou non ? Après tout, il y avait plusieurs autres églises dans la région , indique-t-il.

Chargement de l’image Jean-Paul Jolicoeur, prêtre dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, se souvient des décisions qu'a dû prendre la communauté à la suite de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Selon lui, l’aspect central pour la communauté a joué dans la décision.

C’était le premier lieu de rassemblement des francophones de Sudbury, depuis 1883, ici sur ce terrain, se trouvait une foule d’activités pour rassembler les francophones , ajoute-t-il.

« Quand on pense à Sainte-Anne-des-Pins, on pense à tous les pionniers qui ont donné de leur bien pour qu’à Sudbury on puisse s’exprimer en français et vivre des activités de culture comme à la Place des Art. » — Une citation de Jean-Paul Jolicoeur, prêtre dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie

L’église, qui a finalement été reconstruite en 1996, a été rebâtie pour offrir un îlot de spiritualité au centre-ville , selon M. Jolicoeur.

Les gens se sont donné la main, on a eu plusieurs rencontres, puis on a voté pour reconstruire , indique Mme Venne.

Je suis fier de cette église, à mes yeux, c’est le temple des temples à Sudbury , ajoute-t-elle.

Depuis, la décision de reconstruire a mené à une paroisse qui continue de se rassembler dans les lieux de culte, comme le constate le père Thierry Adjoumani Kouadio, qui œuvre comme prêtre dans la paroisse depuis un an.

Chargement de l’image Le père Thierry Adjoumani Kouadio se réjouit de voir une communauté qui s'est relevée après l'incendie. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

On a encore 100 à 150 chrétiens qui se présentent aux messes chaque semaine , indique-t-il.

Nous sommes encore une église, pas juste une église comme bâtiment, une église comme des personnes, qui n’ont pas été découragées par les incendies , croit-il.

Avec les informations de Frédéric Projean et d'Ezra Belotte-Cousineau.