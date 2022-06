Un homme de 86 ans est porté disparu à Moncton

James MacKenzie, 86 ans, a été vu pour la dernière fois le 27 juin 2022, vers 9 h 15, à un établissement le long de la rue John, indique la GRC .

La police dit avoir vérifié plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais sans succès.

James MacKenzie mesure environ 183 cm (6 pieds) et pèse environ 66 kilos (145 livres). Il a les cheveux bruns et gris et les yeux noisette. Il porte des lunettes d'ordonnance et il marche avec une canne.

La dernière fois qu'on l'a vu, précise la GRC , il portait des lunettes de soleil noires, une chemise bleue à manches longues, une ceinture noire, un pantalon bleu et des chaussures noires.

La GRC invite toute personne qui croit savoir où se trouve James Mackenzie à communiquer avec son service régional de Codiac au 506 857-2400.