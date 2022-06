Le pont d’Inglewood, à Calgary, opérationnel après deux ans de retard

Le projet a été retardé à cause de la pandémie, d'un sous-traitant qui a fait faillite et de délais dans l'obtention des composants d'acier.

Le nouveau pont ajoute des passages adaptés aux piétons et aux cyclistes, une quatrième voie pour les voitures, et met la structure aux normes de sécurité notamment pour faire face aux inondations et réduire les coûts de maintenance.

Le pont précédent a été enlevé à l'automne 2019 après 110 ans de loyaux services. Les travaux ont commencé la même année et à l'époque, la Ville avait estimé que la construction durerait un an.

Un pont temporaire a été installé jusqu’en avril 2022. Des voies pour les voitures ont ensuite été ouvertes, mais pas pour les piétons ou les cyclistes.

Un tramway de la Calgary Municipal Railway traversant la rivière Elbow sur le pont de la 9e Avenue SE en 1921. Photo : Glenbow Archives

Un projet comme celui-ci représente des défis et des possibilités uniques qui rendent son aboutissement encore plus gratifiant pour nos équipes , a dit Evan Fer, responsable du projet, dans un communiqué de la Ville.

Avec ses 26 000 boulons, la nouvelle structure de 500 tonnes devrait être empruntée par 20 000 automobilistes chaque jour.

Le nouveau pont crée un lien important entre les quartiers Inglewood, Ramsay et l’émergent Culture + Entertainment District qui accueille le centre BMO, le Saddledome et les activités du Stampede , a expliqué Kate Thompson, présidente de Calgary Municipal Land Corporation (CMLC).