Un centre de développement de vaccins en Saskatchewan unique au pays

Le Centre international de recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses (VIDO-InterVac) de l'Université de la Saskatchewan dévoilera son nouveau centre de développement de vaccins, mardi.

Le centre, d'une valeur de 28 millions de dollars, se trouve dans l'installation de confinement de niveau 3 de la VIDO, la plus grande au pays.

Le PDG de VIDO, Volker Gerdts, se félicite de cette réalisation. C'est vraiment passionnant et gratifiant de voir que tout cela est enfin devenu réalité et que nous pourrons bientôt fabriquer des vaccins ici , déclare-t-il.

La plus grande installation de confinement du pays

L'installation peut fabriquer des vaccins pour humains et animaux contre des virus potentiellement dangereux, classés jusqu'au niveau 3. À terme, la VIDO souhaiterait acquérir le statut de niveau 4 et travailler avec les agents pathogènes les plus dangereux.

Pour l'instant, le projet est à l'échelle pilote, ce qui permet de passer rapidement de la recherche aux essais cliniques. VIDO espère que l'installation sera pleinement opérationnelle d'ici le quatrième trimestre de l'année prochaine.

« L'installation peut également créer tout type de vaccin, qu'il s'agisse de sous-unités de protéines, d'ARN, de vecteurs viraux, de vaccins vivants ou inactifs. » — Une citation de Volker Gerdts, PDG de VIDO

M. Gerdts précise toutefois que la production commerciale n'est approuvée que pour les vaccins destinés aux animaux non humains. Pour les vaccins destinés aux humains, l'approbation s'arrête aux essais cliniques, sauf en cas d'urgence.

Selon Volker Gerdts, l'objectif de l'installation est d'avoir un délai d'exécution de 90 à 100 jours pour les vaccins. La capacité maximale de production dépendra de la technologie nécessaire pour chaque vaccin, souligne-t-il.

Toutefois, l'installation pourrait produire chaque année 40 millions de doses de son propre vaccin contre la COVID-19, actuellement en phase 2 des essais cliniques.

Des chercheurs attirés par le centre de recherche

Le directeur et PDG de VIDO, Volker Gerdts, salue l’engouement de plusieurs scientifiques pour travailler au Centre international de recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses.

Il se réjouit que l'installation puisse favoriser le recrutement et attirer les scientifiques de renom. Au cours des quinze derniers mois, huit autres scientifiques ont été engagés pour y travailler, précise M. Gerdts.

Pour la virologue Alyson Kelvin, qui travaille dans le domaine des virus et de l'immunologie depuis vingt ans, l'agrandissement de cette installation est la cerise sur le gâteau .

Avoir quelque chose qui nous permet de faire une différence, dans mon propre établissement, est probablement le point le plus excitant de ma carrière , a déclaré Mme Kelvin, qui est membre du comité de l'Organisation mondiale de la santé chargé de la conception du vaccin contre le SRAS-CoV2.

Chercheur scientifique, Arinjay Banerjee est aussi enthousiasmé par le potentiel de l'installation. Il s'intéresse spécifiquement aux virus zoonotiques transmis par les chauves-souris.

« Il y a des coronavirus dans les réservoirs de la faune, en particulier chez les chauves-souris, qui pourraient faire le saut chez les humains. » — Une citation de Arinjay Banerjee, chercheur scientifique

M. Banerjee travaillait à Toronto pendant la pandémie. Son expérience à l'Université de la Saskatchewan et les possibilités offertes par les agents pathogènes à haut niveau de confinement à la VIDO l'ont ramené à Saskatoon.

Le centre de développement de vaccins a été financé grâce à un effort combiné de la Ville de Saskatoon, du gouvernement de la Saskatchewan et du gouvernement fédéral.

Avec les informations de Sam Maciag