L’humoriste montréalais Nick Nemeroff, vu à Just For Laughs et à Conan, meurt à 32 ans

Des proches ont annoncé la triste nouvelle de son départ soudain sur ses comptes de réseaux sociaux, et le site web d’une maison funéraire montréalaise indique qu’il est mort lundi.

Contacté par CBC News, son gérant a affirmé ne pas connaître la cause de la mort de Nick Nemeroff, mais il a dit qu’il était mort dans son sommeil .

L’humoriste a grandi à Montréal-Ouest et a étudié à l’Université Ryerson, à Toronto, où il vivait ces derniers temps.

Son premier album humoristique, This Pursuit of Comedy Has Ruined My Life, faisait partie des finalistes dans la catégorie des albums d’humour de l’année au gala des prix Juno en 2021.

Il était auparavant monté sur les scènes de festivals d’humour à Montréal, Winnipeg et Melbourne, en Australie. Il s’est également illustré dans un numéro de l’émission du populaire animateur de talk-show américain Conan O’Brien, en 2018.