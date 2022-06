Nouveaux tarifs du transport collectif : l’ARTM veut accompagner, et non contraindre

Un grand ménage attendu depuis 40 ans : voilà comment l'ARTM décrit cette deuxième phase de sa réforme tarifaire, alors que les trois grandes villes de la région métropolitaine (Montréal, Longueuil et Laval) adopteront à leur tour les nouvelles règles déjà en vigueur depuis un an dans les villes périphériques.

Au menu, une grande simplification des grilles tarifaires, entre autres changements. Nous passons de plus de 750 titres de transport à une centaine , mentionne Simon Charbonneau, porte-parole de l'agence, en entrevue téléphonique.

Auparavant, le transport collectif, dans la grande région montréalaise, était gangrené par un cumul de grilles tarifaires , avec 11 instances et 4 sociétés de transport qui dictaient chacune leurs prix.

Désormais, la carte tarifaire de l'ARTM passe de huit à quatre zones, et le coût du billet sera calculé en fonction de la zone dans laquelle circulent les voyageurs, plutôt qu'en fonction du territoire de la société de transport où ils se trouvent.

Sur le territoire de l'île de Montréal, par exemple, qui représente la zone A, un titre de transport Tous modes A permettra de prendre l'autobus, le métro, le train de banlieue et le Réseau express Montréal (REM), lorsque ce dernier sera en service.

Changements en vue à Longueuil et Laval

Là où les choses pourraient se compliquer, c'est qu'il sera désormais interdit de prendre le métro à Montréal et de descendre à la station Longueuil, ou aux trois stations situées à Laval, sans disposer d'un titre Tous modes AB, les deux banlieues étant situées en zone tarifaire B.

Jusqu'à maintenant, les voyageurs pouvaient pourtant agir de la sorte en utilisant seulement un titre de transport de la Société de transport de Montréal (STM), mais devaient payer un surplus s'ils souhaitaient effectuer le trajet inverse, soit partir de Laval ou Longueuil pour se rendre dans la métropole.

Comment vérifiera-t-on la validité des titres de transport de centaines, voire de milliers de personnes qui se rendent en banlieue via le métro?

Oui, il y aura du contrôle de titres , confirme M. Charbonneau, qui reconnaît que le changement est important .

Cependant, l'ARTM préfère y aller sur une base pédagogique, plutôt que coercitive . Pas question, à court terme , d'utiliser des bornes qui forcent une validation des titres à la fin d'un trajet, par exemple, comme c'est le cas à Vancouver ou à Londres, notamment.

Il n'est pas impossible d'avoir des bornes d'ici quelques années , poursuit M. Charbonneau. En attendant, ce sont des inspecteurs qui auront la tâche de vérifier les titres et d'informer les voyageurs.

Le porte-parole de l'ARTM n'anticipe toutefois pas de bouchons aux stations de métro visées. D'autant plus, dit-il, que l'achalandage sur le réseau correspond encore à 65 % de la normale prépandémie.

« Nous croyons que le télétravail aura un impact correspondant à une baisse de 15 % de l'achalandage, qui se fera sentir pendant plusieurs années. » — Une citation de Simon Charbonneau, conseiller principal, affaires publiques et relations médias à l'ARTM

Chargement de l’image Les différentes zones desservies par l’ARTM Photo : Autorité régionale de transport métropolitaine

Simplifier et prévoir l'avenir

Malgré cette nouvelle restriction, M. Charbonneau répète que cette refonte tarifaire sera avantageuse pour les voyageurs. Tout d'abord, avec l'exemple de Montréal, encore une fois, il était nécessaire d'acheter deux titres à 3,50 $ l'unité pour prendre l'autobus à Longueuil et ensuite le métro vers Montréal. Désormais, un titre Tous modes AB coûtera 4,50 $ pièce pour 10 passages.

Cette baisse du prix devrait être accompagnée d'une hausse de l'intérêt de la part des citoyens, qui n'auront plus à jongler avec des centaines de titres de transport, prévoit l'ARTM, qui évoque une réforme à revenus constants .

Ensuite, le grand ménage ouvre la porte à d'autres innovations.

M. Charbonneau évoque ainsi, parmi ces changements envisagés, la possibilité de payer directement par carte de crédit – un projet pilote est en cours dans les autobus de la Société de transport de Laval – ou par paiement sans contact via un téléphone.

On vise également à centraliser tous les services de transport collectif et actif sur une seule facture, soit l'autobus, le train et le métro, ce qui sera fait dès vendredi, mais aussi, à terme, le service Communauto, les vélos en libre-service BIXI, etc.

Enfin, M. Charbonneau tient à rassurer les usagers : tous les titres achetés avant le 1er juillet seront toujours valides une fois la réforme en vigueur.