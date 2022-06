L’école secondaire Prince Andrew à Dartmouth deviendra Woodlawn

L'école a été baptisée en 1960 pour marquer la naissance du prince Andrew, le fils de la reine Elizabeth II.

Notre école doit se sentir comme un endroit sûr pour tout le monde , peut-on lire dans le rapport du comité de changement de nom.

En février, le prince Andrew a mis fin aux procédures judiciaires qui l'accusaient d'avoir abusé sexuellement une jeune fille de 17 ans, qui lui avait été présentée par le financier Jeffrey Epstein.

Le prince Andrew a fait un don substantiel à l'association caritative de son accusatrice, Virginia Giuffre, et a déclaré qu'il n'avait jamais voulu la dénigrer.

Chargement de l’image Lors d'un entretien à la BBC, le prince Andrew affirmait ne pas se souvenir de Virginia Giuffre. Photo : Getty Images / Dan Kitwood

Dans une lettre aux familles, Elwin LeRoux, directeur général du centre régional de l'éducation d’Halifax explique que le nom a été décidé en consultation avec l'administration scolaire, le conseil consultatif de l'école, les élèves, les familles, le personnel et la communauté.

Notre priorité et notre objectif avec le changement de nom de notre école sont de créer un environnement de sécurité et d'inclusion authentique pour chaque élève.

Autres possibilités

En plus de l’école secondaire Woodlawn, les noms-école secondaire City of Lakes et académie Ponamogoatitig étaient en lice pour les trois premiers noms.

Il y a eu toute sorte de suggestion, parmi elles, nommée l’école à la mémoire de l’agente de la GRC , Heidi Stevenson, qui a tiré sur l'homme qui a tué 22 personnes en Nouvelle-Écosse en avril 2020.

Certains ont aussi proposé de nommer l’école d’après Viola Desmond, Wade Smith, le DrRobert Strang, Gloria McCluskey, ou Maryann Francis.

L’Académie Pjila'si a aussi été suggérée en l’honneur du territoire Mi'kmaw sur lequel l’école se trouve.

Le changement de nom entrera en vigueur le 1er août.