L’Alberta enregistre un surplus de 3,9 G$, une remontée historique

Dans la dernière année, les montagnes russes fiscales de l’Alberta ont été parmi les plus vertigineuses de son histoire. Après avoir projeté un déficit de 18,2 milliards de dollars pour 2021-22, en pleine pandémie de COVID-19, la province termine l’année fiscale avec un surplus de 3,9 milliards.

C’est la première fois en sept ans que l'Alberta enregistre un surplus budgétaire.

Plus de la moitié de cette remontée fiscale historique est attribuable à l’augmentation des revenus provenant des ressources non renouvelables. Ceux-ci ont atteint un sommet historique de 16,2 G$, soit 13,3 G$ de plus que prévu dans le budget de février 2021.

Plus spécifiquement, les redevances pétrolières ont été multipliées par huit environ, passant d’une projection de 1,5 milliards à 11,6 milliards.

Face à l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19, le gouvernement albertain avait initialement prévu des prix du baril de pétrole assez bas, mais la guerre en Ukraine les a fait exploser ces derniers mois. Plusieurs projets pétroliers ont aussi atteint leur maturité cette année et ont commencé à générer des redevances pétrolières beaucoup plus élevées.

Au total, l’Alberta a enregistré des revenus de 68,3 G$, soit 24,6 G$ de plus que prévu. Les impôts personnels et corporatifs ont augmenté de manière considérable, preuve de la reprise économique post-pandémie, mais l’Alberta a également obtenu 1,4 G$ de plus en transferts du gouvernement fédéral que ce qu'elle anticipait.

Le gouvernement conservateur uni a également dépensé 2,5 milliards de plus que prévu, soit 64,4 G$ au total. Une bonne partie de cette augmentation est attribuable à une augmentation des coûts en santé en raison de la pandémie de COVID-19. L’Alberta a également payé 1,5 G$ de sa dette, comme prévu.

Le Fonds du patrimoine a quant à lui atteint un sommet historique de 20 milliards de dollars.