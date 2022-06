COVID-19 : le Québec recense 113 hospitalisations de plus et 5 décès supplémentaires

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de 1272 nouveaux cas et cinq décès supplémentaires.

La santé publique québécoise fait état d'une hausse significative du nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. Selon le plus récent bilan, on compte 1 226 hospitalisations, soit une augmentation de 113 par rapport à la veille. Il y a également 36 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 6 hospitalisations par rapport à la veille

Cinq décès ont été rapportés. Depuis le début de la pandémie, 15 572 Québécois et Québécoises ont succombé à la maladie.

Québec enregistre également une hausse du nombre de personnes infectées, avec un recensement de 1272 nouveaux cas depuis 24 heures, pour un total de 1 087 028 infections depuis le début de la crise sanitaire.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, 5622 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, a fait savoir le gouvernement.

Et 3238 doses de vaccin ont été administrées depuis le plus récent bilan, soit 3119 dans les dernières 24 heures et 119 avant le 27 juin, pour un total de 20 036 022 doses administrées au Québec.

Hors Québec, 341 395 doses ont été administrées, pour un total cumulé de 20 377 417 doses reçues par les Québécois.