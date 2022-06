Des conditions de vie dénoncées à l’Hôpital de Granby

La fille d'une patiente en attente d'un hébergement en centre d'hébergement et de soins longue durée (CHSLD) déplore les conditions de vie dans lesquelles vit sa mère depuis des mois à l'Hôpital de Granby. Elle rapporte par exemple qu'un seul bain lui aurait été donné au cours des cinq dernières semaines.

Atteinte d'alzheimer, Denise Valois, 80 ans, ne pouvait plus demeurer dans la résidence privée pour aînés qui l'hébergeait jusqu'en janvier dernier. Une demande pour être transférée dans un CHSLD a donc été faite. Depuis, elle vit à l'Hôpital de Granby en attendant qu'une place se libère.

Selon sa fille, Julie Croteau, les soins ont toujours été difficiles à obtenir, mais la situation se serait aggravée au cours des deux dernières semaines en raison d'une pénurie de personnel. C'est difficile. Ce qu'on veut, c'est que notre parent soit traité avec respect et dignité, qu'il ait les soins de base. Ça fait en sorte que je suis de plus en plus là vu qu'elle a moins de support. C'est triste , se désole-t-elle.

Chargement de l’image Julie Croteau déplore les conditions dans lesquelles vit sa mère, Denise Valois. Photo : Collaboration spéciale Julie Croteau

Julie Croteau a constaté qu'il y a un seul employé à l'unité où est hébergée sa mère. C'est sûr qu'ils font leur possible, mais prendre soin de 12 personnes aux prises avec des problèmes cognitifs en même temps, être là pour aller à la salle de bain, les faire manger, c'est extrêmement de travail.

Elle soutient que l'accès aux bains est particulièrement difficile. Il y a des fois des toilettes partielles ou complètes au lit, mais des bains, c'est très rare. La dernière fois, ça faisait cinq semaines qu'elle n'avait pas eu de bain. Par manque de personnel, ils ne peuvent pas avoir quelqu'un pour les bains. La dernière fois, c'est moi qui lui a donné.

« C'est triste aussi de voir le personnel qui est à bout de souffle. Ce sont des gens extraordinaires qui sont dévoués. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire. » — Une citation de Julie Croteau, fille d'une résidente de l'Hôpital de Granby

Mêmes coûts qu'en CHSLD, moins de services

Julie Croteau rappelle que sa mère paye sa place à l'Hôpital de Granby. Elle doit payer le même montant que si elle était en CHSLD . Là-bas, elle aurait un bain par semaine. Ils ont des services, de la stimulation, un paquet de choses qu'on n'a pas à l'hôpital. Ça nous coûte 1700 $ par mois.

Elle a multiplié les démarches pour que les choses changent. Entre autres, elle a porté plainte à l'établissement et elle a contacté la direction de l'unité où demeure sa mère, en vain. On veut prendre soin de notre parent alors on fait tout ce qu'on peut pour l'aider. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde d'avoir des gens qui se battent en arrière.

« C'est difficile de se battre contre le système pour que nos parents aient les services auxquels ils ont droit. » — Une citation de Julie Croteau, fille d'une résidente de l'Hôpital de Granby

Une demande d'entrevue auprès du CIUSSS de l'Estrie-CHUS a été faite. Au moment d'écrire ces lignes, la direction n'avait pas répondu.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau