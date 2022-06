L’Écosse veut un référendum sur l’indépendance en octobre 2023

Je peux annoncer que le gouvernement écossais propose que le référendum sur l'indépendance se tienne le 19 octobre 2023 , a déclaré la première ministre Nicola Sturgeon, cheffe du parti indépendantiste SNP .

Nicola Sturgeon avait lancé le 14 juin une nouvelle campagne pour l'indépendance de l'Écosse, en dévoilant le premier d'une série de livres blancs prônant une rupture avec le Royaume-Uni. Ce document, qui analysait les performances de dix pays européens comme l'Irlande, la Suisse ou la Belgique, montrait que ceux-ci sont plus prospères, plus justes et plus productifs que le Royaume-Uni , avait souligné la dirigeante, qui estime avoir un mandat démocratique incontestable après la victoire de sa formation aux élections locales en 2021.

Chargement de l’image La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a fait sa déclaration au Parlement écossais, à Édimbourg, le 28 juin 2022. Photo : Getty Images / ANDY BUCHANAN

Le refus du gouvernement britannique

Pour organiser ce référendum, la première ministre Sturgeon doit toutefois obtenir l'accord du gouvernement britannique qui s'y oppose fermement. Les Écossais avaient déjà été consultés sur le sujet en 2014 et avaient voté à 55 % pour rester au sein du Royaume-Uni.

S'appuyant sur ce vote précédent, le premier ministre britannique Boris Johnson soutient qu'un tel référendum ne peut se produire qu'une fois par génération .

Le SNP estime cependant que le Brexit a changé la donne, les Écossais s'y étant opposés à 62 %. L'objectif du parti est que l'Écosse rejoigne l'Union européenne en tant qu'État indépendant.

La première ministre Sturgeon s'est dite prête à négocier avec Boris Johnson, mais elle a averti qu'elle ne permettrait pas que la démocratie écossaise soit prisonnière de Boris Johnson ou de n'importe quel premier ministre .